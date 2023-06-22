Представители OceanGate: члены экипажа батискафа „Титан“ погибли

Представители компании OceanGate на американском ТВ заявили, что члены экипажа батискафа „Титан“ погибли.



„Мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол Генри Наргеолет, к сожалению, погибли. Эти люди были настоящими исследователями, которые разделяли особый дух приключений и глубокую страсть к исследованию и защите Мирового океана. Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время. Мы скорбим об утрате жизней и радости, которую они приносили всем, кого знали“, — сказали представители компании.

Ранее береговая охрана США сообщила, что дистанционно управляемый аппарат обнаружил обломки возле района поиска Титана.

Позже появилась информация о том, что две части пропавшего в Атлантике батискафа найдены на месте обнаружения обломков. Обломки батискафа свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв, сообщила береговая охрана США.

„Корпус ещё не найден, но обнаружены две очень важные части всей системы, и они не были бы найдены, если бы он не был раздроблен. Если нет обшивки и нет рамы — значит со всей конструкцией случилось что-то очень плохое. Судя по сведениям, которые у нас есть, они не нашли корпус, внутри которого находятся люди“, — рассказал специалист поисково-спасательной службы.

Ранее сообщалось, что примерно к 14:08 на пропавшем батискафе кончился воздух, судя по расчетам специалистов Береговой охраны США.