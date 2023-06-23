ОПРОС | Гриль, танцы, отдых за границей, работа – как еще нарвитяне планируют провести праздничные дни(4)
Какие планы на праздники? Обычно на этот вопрос отвечают: шашлыки, дача, праздник в городе, а мы уедем из Эстонии, костер. Как еще можно провести предстоящие выходные дни? RusDelfi задал это вопрос горожанам.
Алексей Непримеров, предприниматель
Мы с семьей теперь уже традиционно собираем на своем хуторе множество друзей, их детей и даже их собак. Традиции празднования не отличаются от остальной Эстонии: готовим много еды на гриле, пьем вкусное вино, ходим в баню, а дети в это время играют на детской площадке или в активные игры. Взрослые, правда, тоже иногда не прочь попинать мяч. Ближе к полуночи мы зажигаем большой костер. У костра обычно устраиваем чтение стихов, а позже поем добрые песни под гитару, иногда под несколько гитар, а иногда присоединяются и другие инструменты. Здесь всё зависит от количества в нашей компании одаренных людей. Когда все устают, мы разбредаемся на места ночлега: кто-то (обычно девушки с детьми) уходят в дом, кто-то ночует в палаточном лагере, а кто-то, бывает, просто засыпает на скамейке у костра. Вообще у нас полная свобода: ты можешь сразу лечь спать в начале праздника, а можешь и не ложиться. Утром мы часто большой компанией едем на пляж Лиимала, там тоже красиво и хорошо. Главное, чтобы погода не подвела.
Яна Кондрашова, депутат
У меня трепетное отношение к Яанову дню, и ожидание праздника как-то больше напоминает о школьном и студенческом времени. Теперь это в основном семейное время. А в этом году еще и рабочее. Служба Lasteabi работает 24/7, а праздники – это особый период, когда нагрузка возрастает.
Богдана Сульг, медсестра
Традиционно на Яанов день мы с семьей приезжаем из Таллинна в Нарву на дачу к родителям, чтобы успеть во время длинных выходных не только полакомиться ароматным и сочным шашлыком, глядя на завораживающий огонь в мангале, но и, самое главное, насладиться общением в теплом семейном кругу с родными и уединиться с природой. 23 июня, в пятницу, в Нарве на Ореховой горке будет насыщенная программа для всей семьи, так что есть варианты для семейного досуга на любой вкус, организаторы постарались, угодив, думаю, всем.
Anne Kalinen, деятель культуры, певица
Как работник сферы развлечения, я работаю все праздники. В эти буду петь сначала на открытии выставки художников Ольги Тюриной и Жанны Голубцовой в A-Art Gallery в торговом центре „Астри“. Потом в ресторане Meresuu, а после выступления там планирую поехать в Силламяэ – Alex kohvik на праздновании Яанова дня будет продавать шашлыки до полуночи, планирую перехватить шашлычка.
Юрий Рауд, педагог
Как правило, Яанову ночь мы встречали с родными и друзьями на даче, разжигая костер, жаря шашлыки и потом долго гуляя по дачным кооперативам в округе, встречая знакомых и любуясь чужими участками. Но в этом году на праздники мы уезжаем в Бирмингем (Великобритания), где именно в эти дни будет проходить огромный фестиваль-ярмарка материалов и технологий рукоделия. Мы уже забронировали несколько мастер-классов по абсолютно новым и лично для нас, и для Нарвы техникам. Так что скоро привезем в город что-то новое и интересное для всех, кто любит ручную работу.
Павел Липин, предприниматель
Я теперь и праздничные, и не праздничные дни провожу в нашем новом кафе „Tramway“ на берегу моря в Нарва-Йыэсуу. Например, 24 июня в 20:00 часов делаем на закате акустический „Трамвайник“ с ребятами из BigFish. Это как квартирник, но только пляж, море, закат, трамвай – и сразу получается „Трамвайник“. Играем акустический концерт с живым общением с почтеннейшими пассажирами. Если будет плохая погода – сделаем внутри трамвая. Остальные дни я тоже там же.