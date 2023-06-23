ОПРОС | Гриль, танцы, отдых за границей, работа – как еще нарвитяне планируют провести праздничные дни

Алексей Непримеров, предприниматель

Мы с семьей теперь уже традиционно собираем на своем хуторе множество друзей, их детей и даже их собак. Традиции празднования не отличаются от остальной Эстонии: готовим много еды на гриле, пьем вкусное вино, ходим в баню, а дети в это время играют на детской площадке или в активные игры. Взрослые, правда, тоже иногда не прочь попинать мяч. Ближе к полуночи мы зажигаем большой костер. У костра обычно устраиваем чтение стихов, а позже поем добрые песни под гитару, иногда под несколько гитар, а иногда присоединяются и другие инструменты. Здесь всё зависит от количества в нашей компании одаренных людей. Когда все устают, мы разбредаемся на места ночлега: кто-то (обычно девушки с детьми) уходят в дом, кто-то ночует в палаточном лагере, а кто-то, бывает, просто засыпает на скамейке у костра. Вообще у нас полная свобода: ты можешь сразу лечь спать в начале праздника, а можешь и не ложиться. Утром мы часто большой компанией едем на пляж Лиимала, там тоже красиво и хорошо. Главное, чтобы погода не подвела.

Яна Кондрашова, депутат

У меня трепетное отношение к Яанову дню, и ожидание праздника как-то больше напоминает о школьном и студенческом времени. Теперь это в основном семейное время. А в этом году еще и рабочее. Служба Lasteabi работает 24/7, а праздники – это особый период, когда нагрузка возрастает.

Богдана Сульг, медсестра

Традиционно на Яанов день мы с семьей приезжаем из Таллинна в Нарву на дачу к родителям, чтобы успеть во время длинных выходных не только полакомиться ароматным и сочным шашлыком, глядя на завораживающий огонь в мангале, но и, самое главное, насладиться общением в теплом семейном кругу с родными и уединиться с природой. 23 июня, в пятницу, в Нарве на Ореховой горке будет насыщенная программа для всей семьи, так что есть варианты для семейного досуга на любой вкус, организаторы постарались, угодив, думаю, всем.

Anne Kalinen, деятель культуры, певица