Lost in translation. Сможет ли искусственный интеллект заменить переводчиков?

Правила для роботов

Международное сообщество озабочено стремительным развитием ИИ без надлежащей нормативной базы. Евросоюз сейчас готовит экспериментальный набор правил для использования ИИ, который, в том числе, будет касаться и систем перевода. В частности, должны быть введены меры по обеспечению прозрачности нейросетей, таких как ChatGPT. Владеющие ими компании будут обязаны раскрывать контент, создаваемый искусственным интеллектом, а также предотвращать использование данных в нарушение авторских прав или принципов конфиденциальности.

Правила еще должны быть одобрены Европарламентом и Советом ЕС. При благоприятном сценарии они вступят в силу до конца года. Конгресс США также обещает заняться регулированием границ использования ИИ. Тем более, что на этом настаивают и представители многих профсоюзов. Например, в начале мая в Голливуде забастовку устроили сценаристы, недовольные перспективой, что их в ближайшем будущем могут заменить чат-боты.