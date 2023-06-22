Лестница Гана в Нарве должна вновь стать красивой в начале следующего года: реконструкция начнется 1 июля
Контракт о реализации и софинансировании проекта реконструкции исторической лестницы Гана подписали еще неделю назад, сейчас идет поиск партнеров. Для города это не просто ремонт лестницы, а часть проекта по созданию привлекательности объектов культурного и исторического наследия в приграничной зоне. Практически все, кто гуляет по променаду в Нарве, спускается по этой лестнице. Сейчас она в удручающем состоянии. Разговоры об ее реконструкции идут в городе давно. Поэтому подписанный контракт – долгожданная новость для нарвитян.
По мнению старшего инспектора горуправы по охране объектов старины Мадиса Туудера, эта лестница физически связывает два ранее завершенных и улучшенных места в городе – прибрежную набережную и бульвар Темного сада над бастионами. „Это важное и символичное историческое сооружение, так как оно было построено в то время, когда мэром Нарвы был известный своими прогрессивными взглядами Адольф Ган, в честь которого лестница и получила свое название, и по чьей инициативе город начали активно благоустраивать“, – отметил Мадис Туудер. Он добавил, что не смотря на то, что сегодняшняя лестница это только копия довоенной, она по-прежнему является важным объектом, который символически соединяет довоенную и послевоенную Нарву.
Помимо реконструкции лестницы Гана горуправа планирует в рамках проекта провести семинар для предпринимателей.
Кто же такой был Адольф Ган?
Нарвский гид Александр Опенко говорит об Адольфе Гане, что нет личности, которую он не упоминал бы чаще на своих экскурсиях по Нарве и Нарва-Йыэсуу. Он рассказывает, что Ган – это человек, который в конце XIX века изменил облик Нарвы, и именно он со своими компаньонами построил курорт для богатой петербургской и московской аристократии – Гунгербург. Теперь это Нарва-Йыэсуу.
Его основным талантом было умение для достижения цели объединять вокруг себя единомышленников из самых разных областей.
Адольф Ган жил в Нарве с 1855 года, работал инженером в торговом доме „Д. Зиновьев и Ко“, а позже являлся одним из его совладельцев. Позднее он стал купцом первой гильдии, был членом правления товарищества Кренгольмской мануфактуры. В течение шести лет (1873-1877 и 1882-1884) занимал пост городского головы Нарвы. По словам Опенко, его упрекали в женитьбе по расчету на дочери директора Кренгольмской мануфактуры Адели Кольбе, приписывали ему коррупционные дела, но это отнюдь не умаляло его великих достижений.
„Его основным талантом было умение для достижения цели объединять вокруг себя единомышленников из самых разных областей, с каждым находить общий язык и умело управлять процессом, чтобы добиваться желаемого, – рассказывает Опенко. – Он стал инициатором превращения рыбацкой деревни Гунгербург в хорошо развитый курорт, построил в нем Курзал – главный курортный дом и, говорят, даже сам был его архитектором. Потом он продал деревянное здание Курзала, построенного в мавританском стиле с удивительной резьбой и причудливыми балконами, городу за 40 000 рублей“.
Являлся одним из самых известных местных меценатов.
Адольф Ган, по описанию гида, был прекрасным бизнесменом и умел делать деньги на всем: от сдачи в аренду морских купален до постройки заводов. Но в тоже время он являлся одним из самых известных местных меценатов: пожертвовал здания для церковно-приходской школы Иоановской церкви, Нарвскому городскому училищу, Нарвской женской гимназии, построил в Нарве променад и бульвар на вершинах бастионов.
В 1875 году в Нарве как раз по его инициативе была построена лестница из Старого города к мосту через реку Нарву.
Адольф Ган был удостоен звания почетного гражданина Нарвы в 1878 году. После смерти его похоронили на местном немецко-финском кладбище.
Проект „Реконструкция лестницы Гана, шаг за шагом“ реализуется при помощи эстонской программы на внешней границе ЕС 2014-2020 в рамках Европейского инструмента соседства и софинансируется Европейским Союзом. Самофинансирование города Нарва – 100 000 евро, поддержка программы – 300 000 евро. По плану проект должен быть завершен к 31 декабря 2023 года.