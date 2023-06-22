Лестница Гана в Нарве должна вновь стать красивой в начале следующего года: реконструкция начнется 1 июля

По мнению старшего инспектора горуправы по охране объектов старины Мадиса Туудера, эта лестница физически связывает два ранее завершенных и улучшенных места в городе – прибрежную набережную и бульвар Темного сада над бастионами. „Это важное и символичное историческое сооружение, так как оно было построено в то время, когда мэром Нарвы был известный своими прогрессивными взглядами Адольф Ган, в честь которого лестница и получила свое название, и по чьей инициативе город начали активно благоустраивать“, – отметил Мадис Туудер. Он добавил, что не смотря на то, что сегодняшняя лестница это только копия довоенной, она по-прежнему является важным объектом, который символически соединяет довоенную и послевоенную Нарву.

Помимо реконструкции лестницы Гана горуправа планирует в рамках проекта провести семинар для предпринимателей.

Кто же такой был Адольф Ган?

Нарвский гид Александр Опенко говорит об Адольфе Гане, что нет личности, которую он не упоминал бы чаще на своих экскурсиях по Нарве и Нарва-Йыэсуу. Он рассказывает, что Ган – это человек, который в конце XIX века изменил облик Нарвы, и именно он со своими компаньонами построил курорт для богатой петербургской и московской аристократии – Гунгербург. Теперь это Нарва-Йыэсуу.

Его основным талантом было умение для достижения цели объединять вокруг себя единомышленников из самых разных областей.

Адольф Ган жил в Нарве с 1855 года, работал инженером в торговом доме „Д. Зиновьев и Ко“, а позже являлся одним из его совладельцев. Позднее он стал купцом первой гильдии, был членом правления товарищества Кренгольмской мануфактуры. В течение шести лет (1873-1877 и 1882-1884) занимал пост городского головы Нарвы. По словам Опенко, его упрекали в женитьбе по расчету на дочери директора Кренгольмской мануфактуры Адели Кольбе, приписывали ему коррупционные дела, но это отнюдь не умаляло его великих достижений.