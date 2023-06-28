Настенная подставка или классическая тумба под телевизор – что выбрать?

Настенная подставка для телевизора - минималистичный и разумный выбор

Настенная подставка для телевизора идеально подходит для современных интерьеров, где преобладают минималистичные, чистые линии. Этот тип тумбы крепится к стене на высоте чуть выше пола. Телевизоры размещаются на ней так же, как и на обычной подставке для телевизора.

Почему настенная подставка для телевизора – это хороший выбор? Есть много причин, по которым именно такой вариант является предпочтительным. Начнем с того, что настенные подставки значительно облегчают уборку. Если у вас дома есть робот-пылесос, он может легко забраться под тумбу, чтобы очистить ролики от пыли. Даже без робота-пылесоса легко убирать эту часть пола, потому что не нужно двигать тумбу, когда моешь пол или убираешь пыль.

Еще одна причина, по которой настенная подставка под телевизор хороша, – это дизайн. Прежде всего, благодаря ей комната кажется просторнее и воздушнее. Если в комнате слишком много мебели, классическая тумба может сделать пространство меньше и оставить ощущение, что пространство загромождено слишком большим количеством различных предметов мебели. Настенная подставка под телевизор может сделать такую комнату более просторной. Во-вторых, это идеальный выбор для современных интерьеров, в которых ценятся простые решения и минималистичные линии.

Классические подставки под телевизор остаются в моде

Хотя последнее слово в моде – настенная подставка под телевизор, классические тумбы и комоды, предназначенные для телевизоров, никуда не делись. В интернет-магазинах Kaup24 и Hansapost вы найдете как эти, так и навесные модели, чтобы выбрать подходящий вам размер и дизайн. Совершая покупки онлайн, вы получаете доступ к широкому выбору и можете сделать заказ в подходящее для вас время. Удобно, не правда ли?