Настенная подставка или классическая тумба под телевизор – что выбрать?
Центральным предметом мебели в гостиной является диван, но сразу за ним следует подставка для телевизор. Существует широкий выбор подставок для телевизоров из различных материалов и разного дизайна. Однако главный вопрос заключается в том, где разместить телевизор. Что купить – настенную подставку для телевизора или классическую тумбу? Давайте рассмотрим подробнее, когда лучше выбрать настенную подставку для телевизора, а когда классическую тумбу.
Настенная подставка для телевизора - минималистичный и разумный выбор
Настенная подставка для телевизора идеально подходит для современных интерьеров, где преобладают минималистичные, чистые линии. Этот тип тумбы крепится к стене на высоте чуть выше пола. Телевизоры размещаются на ней так же, как и на обычной подставке для телевизора.
Почему настенная подставка для телевизора – это хороший выбор? Есть много причин, по которым именно такой вариант является предпочтительным. Начнем с того, что настенные подставки значительно облегчают уборку. Если у вас дома есть робот-пылесос, он может легко забраться под тумбу, чтобы очистить ролики от пыли. Даже без робота-пылесоса легко убирать эту часть пола, потому что не нужно двигать тумбу, когда моешь пол или убираешь пыль.
Еще одна причина, по которой настенная подставка под телевизор хороша, – это дизайн. Прежде всего, благодаря ей комната кажется просторнее и воздушнее. Если в комнате слишком много мебели, классическая тумба может сделать пространство меньше и оставить ощущение, что пространство загромождено слишком большим количеством различных предметов мебели. Настенная подставка под телевизор может сделать такую комнату более просторной. Во-вторых, это идеальный выбор для современных интерьеров, в которых ценятся простые решения и минималистичные линии.
Классические подставки под телевизор остаются в моде
Хотя последнее слово в моде – настенная подставка под телевизор, классические тумбы и комоды, предназначенные для телевизоров, никуда не делись. В интернет-магазинах Kaup24 и Hansapost вы найдете как эти, так и навесные модели, чтобы выбрать подходящий вам размер и дизайн. Совершая покупки онлайн, вы получаете доступ к широкому выбору и можете сделать заказ в подходящее для вас время. Удобно, не правда ли?
Тумбы для телевизора нужно выбирать в соответствии с вашими размерами. Учтите, какого размера ваш телевизор, сколько места у вас в гостиной и где вы хотите его разместить. Самое главное, чтобы подставка под телевизор вписалась в комнату. Затем выберите один из вариантов дизайна. Классические подставки под телевизор, которые ставятся прямо на пол, могут быть на низких или высоких ножках. Они могут иметь ящики и шкафы, куда можно положить журналы и украшения. Чем больше у вас места для хранения, тем лучше выбор, так как вы сможете убрать с глаз долой всевозможные вещи, которые больше нигде не помещаются.
Ознакомьтесь с ассортиментом Kaup24 и Hansapost и подберите себе настенную подставку или другую тумбу для телевизора. Наслаждайтесь удобными покупками и экономьте время!