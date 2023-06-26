Идеи подарков, которые порадуют каждого повара-любителя

Фритюрница - быстрый способ приготовления вкусных блюд

Фритюрницы не являются чем-то очень инновационным, но в последние годы их популярность снова возросла. Фритюрница - это идеальный кухонный инструмент для быстрого приготовления всех любимых блюд многих эстоноземельцев, от хрустящего картофеля до вкусной рыбы, а также разнообразных пирогов. По сравнению с другими бытовыми приборами, помогающими быстро готовить, фритюрница является здоровым и практичным выбором. В ней быстро готовятся низкокалорийные блюда с приятным вкусом. Фритюрница - необходимая вещь для всех, даже для тех, кто любит готовить постоянно, поскольку она может стать отличным помощником в загруженные дни. Купите фритюрницу в подарок в Kaup24 или Hansapost и удивите получателя умным подарком.

Многофункциональный кухонный комбайн для приготовления супов-пюре и взбивания яиц

Кухонный комбайн - эффективный помощник на кухне. Чем он функциональнее, тем лучше, так как с его помощью можно приготовить самые разнообразные блюда. С помощью функции соковыжималки можно измельчать продукты для получения консистенции пюре. Если прибор оснащен блендером, можно легко и быстро приготовить освежающий смузи. Не говоря уже о функциях смешивания или замеса теста, с помощью которых можно приготовить даже самую сложную выпечку. Такие кухонные комбайны выпускаются с широким набором функций, одни - с большим, другие - с меньшим. Если вы знаете, какие блюда будет готовить получатель, то сможете выбрать подходящий кухонный комбайн.

Новая посуда для приятных ужинов с любимыми людьми