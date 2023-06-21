В Москве покончил с собой 92-летний создатель первой советской термоядерной бомбы
Физик, принимавший участие в разработке заряда для первой советской термоядерной бомбы РДС-37, Григорий Клинишов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС. Тело 92-летнего ученого нашла дочь в квартире в центре Москвы 17 июня.
В квартире в центре Москвы найдено тело одного из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григория Клинишова, сообщили агентству ТАСС в экстренных службах.
„В квартире на Космодамианской набережной найден мертвым Григорий Клинишов. Смерть физика-ядерщика наступила в результате самоубийства. Он оставил предсмертную записку, которая находилась рядом с телом. В ней мужчина попрощался с родными“, — сказал собеседник агентства.
Клинишов разрабатывал заряд для первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, а также несколько типов термоядерных зарядов для бомб следующих поколений, пишет Regnum.
РДС-37 — двухступенчатая водородная бомба, первый образец термоядерного оружия, значительно превышающего по мощности атомное. Испытания бомбы прошли 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне. В этот день впервые в мире был взорван заряд мощностью больше 1 мегатонны.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.