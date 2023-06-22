Беженка, оставшаяся без кошки из-за войны, посвятила себя бездомным животным в Пярнуском приюте
„Когда я заканчиваю волонтерскую работу в Пярнуском приюте для животных, у меня всегда есть чувство, что я сделала что-то хорошее и нужное. В то же время это способ поблагодарить эстонцев. Кроме того, общение с животными успокаивает меня, и в первые месяцы после бегства из Украины волонтерство в приюте очень мне помогло“, - говорит волонтерка Varjupaikade MTÜ Олена Литвин.
Беженка из Украины Олена Литвин стала помогать Varjupaikade MTÜ год назад. О некоммерческой организации, помогающей животным, она узнала от коллеги, которая живет недалеко от Пярнуского приюта для животных.
„Я нашла в интернете сайт Varjupaikade MTÜ и предложила приюту для животных свою помощь. Приехав в Эстонию в марте прошлого года, я искала возможность не только работать, но и волонтерить. Когда я жила и работала в Украине, я всегда занималась волонтерской деятельностью параллельно с основной работой. Например, я сажала деревья, убирала городские парки, была донором крови и собирала денежные пожертвования. В последнее время я занималась в Украине уходом за собаками, но, к сожалению, из-за войны мне пришлось бросить все свои дела и уехать“, - рассказывает Олена о своем опыте волонтерства.
Учит кошек играть
Основная работа волонтерки-украинки - это общение и игры с животными, в основном с котами. По словам Олены, несмотря на языковой барьер, она стала убирать кошачий дом и карантинные помещения. „Чаще всего мой рабочий день начинается с уборки шерсти животных с поверхностей, а также кошачьих туалетов и мытья пола“, - перечисляет она свои задачи.
Олена добавляет, что многие из животных несоциализированы и даже не знают, как играть. „Иногда я также выгуливаю собак, но в последнее время в приюте появились очень большие собаки, которые обычно сами выгуливают меня, а не я их“.
Берет животных из приюта
Украинка волонтерит в Пярнуском приюте для животных пару раз в месяц. „Поначалу я ходила раз в неделю и в то же время работала на полную ставку. С марта я занимаюсь волонтерством реже, потому что помимо основной работы учу эстонский язык. У меня двое детей и собака, которые тоже требуют внимания, но я все равно нахожу время для волонтерства“.
Елена считает, что люди, которые решают взять животное, должны быть более ответственными. „Очень важно стерилизовать или кастрировать животных и вовремя делать все необходимые процедуры. Мы в ответе за тех, кого приручили. Животное - не игрушка“.
Особенный пес Тимми
У украинки есть свой двухлетний пес по кличке Тимми. Собака, выглядящая как джек-рассел-терьер, была взята из приюта в Украине. „Тимми - не обычный пес, потому что у него нет хвоста. Я не знаю, родился ли он без хвоста или его отгрызли другие собаки, но весь любовь“.
Кроме собаки у Олены есть трехлетняя кошка Мотя, которую тоже взяли из приюта. „С двумя животными бежать в Эстонию было сложно, поэтому я взяла только собаку, а кошку Мотю оставила маме в Украине“.
Олена старается помогать бездомным животным, потому что, по ее мнению, они слабые и беззащитные. „Бездомным животным некому пожаловаться на свою жизнь“.
Учится отдыхать
Активная украинка живет и работает в Пярну. По словам Олены, жизнь в Эстонии научила ее больше расслабляться и быть в моменте. „Украинцы постоянно спешат, стараются максимально загрузить себя работой и домашними делами, потому что им важно мнение других людей. Я живу в Эстонии всего год, но не чувствую себя здесь чужой. Мне все еще трудно общаться на эстонском языке, потому что он очень сложный“, - говорит она.
Олена работает инструктором-преподавателем в пярнуском McDonald's и одновременно учит эстонский язык. Когда она еще жила в Украине, она работала там менеджером в ресторане быстрого питания. Олена добавляет, что в свободное время она посещает парки Пярнуского уезда и катается на велосипеде.
Статья была опубликована в журнале Käpa, издаваемом Varjupaikade MTÜ, в номере 2023/2.
Автор: Кайди Коорт
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