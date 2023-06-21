Печальная история: в Тартумаа попал под колеса машины и погиб волк

По словам исполнительного директора общества Тыниса Кортса, в последнее время произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с участием крупных хищников, но эти события, по сравнению с происшествиями с копытными животными, скорее исключение из правил.

„Неизвестно, почему волк попал под машину. Так как авария произошла незадолго до полуночи, можно предположить, что волк вышел на охоту. Концентрация на преследовании добычи может привести к потере внимания к другим опасностям, таким как дорожное движение“, - сказал Кортс.

По словам местного охотника и контактного лица охотничьего округа Кайно Лопи, сообщение о погибшем на дороге волке поступило в в Центр тревоги в 21:52 20 июня.

В этом году, по данным Центра тревоги, до этого подобным образом погиб только один волк - в январе в Ярвамаа недалеко от Аравете, у этого волка были симптомы парши. Кроме того, по состоянию на конец мая на дорогах Эстонии погибли 11 рысей и 4 медведя. В 2022 году в ДТП погибли 2 волка, 11 рысей и 7 медведей.

По словам Тыну Петерсона, исполнительного директора Тартуского охотничьего клуба, месяцем ранее в деревне Тырванди, примерно в 6 км от места аварии, был замечен волк, который бежал между домами с косулей в пасти. „Из-за шума он выронил косулю и убежал. Очевидцу также удалось снять этот случай на видео, но из-за содержания его публиковать его нельзя“, - сказал Петерсон.

Водителям следует быть осторожными, особенно в сумерках и ночью, а также на лесных дорогах и участках с плохой видимостью. Разумно снизить скорость, чтобы при необходимости избежать столкновения, если на дороге появится дикое животное.

Эстонское общество охотников напоминает автомобилистам, что главная дорога - всегда у диких животных.

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