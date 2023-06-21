21.06.2023, 19:12
ФОТО и ВИДЕО | „Это был шок. Это катастрофа!“ В Париже прогремел мощный взрыв
После того как обрушился фасад одного из зданий и огонь перекинулся на соседние дома, полиция посоветовала людям избегать посещения района Валь-де-Грас.
Местные жители рассказывают, что почти ровно в пять часов вечера произошел один большой взрыв и один взрыв поменьше.
„Это был шок. Это катастрофа!“ - сказал один из очевидцев в интервью национальному радио France Info.
На месте происшествия работает полиция, пожарные расчеты и скорая помощь.
Телеканал BFMTV сообщает, что по меньшей мере четыре человека находятся в критическом состоянии.
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