ФОТО и ВИДЕО | „Это был шок. Это катастрофа!“ В Париже прогремел мощный взрыв

После того как обрушился фасад одного из зданий и огонь перекинулся на соседние дома, полиция посоветовала людям избегать посещения района Валь-де-Грас.

Местные жители рассказывают, что почти ровно в пять часов вечера произошел один большой взрыв и один взрыв поменьше.

„Это был шок. Это катастрофа!“ - сказал один из очевидцев в интервью национальному радио France Info.

На месте происшествия работает полиция, пожарные расчеты и скорая помощь.

Телеканал BFMTV сообщает, что по меньшей мере четыре человека находятся в критическом состоянии.

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