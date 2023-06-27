27.06.2023, 08:18
На крючок попался даже премьер-министр. Банкротство эстонских криптобизнесменов стало причиной скандала в Бельгии(12)
Продолжение истории о пропавших 200 миллионах евро
На прошлой неделе Eesti Ekspress писал о таллиннском криптобизнесмене, который задолжал клиентам 200 миллионов евро и обанкротился, без денег остались 12 000 человек. Гораздо большее число людей пострадало вследствие банкротства эстонской компании в Бельгии, где приостановила выплаты криптоплатформа, насчитывающая 40 000 клиентов.
Когда в 2018 году открылась криптовалютная биржа bit4you, в Бельгии это стало событием общегосударственного значения. bit4you превратилась в бельгийскую криптомонополию — первую и пока единственную компанию в сфере криптобизнеса, которой удалось соблюсти правила, налагаемые на финансовые учреждения в Бельгии.