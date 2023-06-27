На крючок попался даже премьер-министр. Банкротство эстонских криптобизнесменов стало причиной скандала в Бельгии

Когда в 2018 году открылась криптовалютная биржа bit4you, в Бельгии это стало событием общегосударственного значения. bit4you превратилась в бельгийскую криптомонополию — первую и пока единственную компанию в сфере криптобизнес а, которой удалось соблюсти правила, налагаемые на финансовые учреждения в Бельгии.

К весне текущего года в этой брюссельской криптомонополии хранили свои деньги более 40 000 клиентов. От „синих воротничков“ до сливок общества. И вот уже почти два месяца у некоторых клиентов бельгийской криптоплатформы деньги или заморожены, или бесследно исчезли из-за того, что произошло в Эстонии.