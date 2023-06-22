Какая кухонная утварь необходима в студенческой квартире?
Хорошо известно, что жизнь студента красочна и стремительна, и у него не так много времени на приготовление пищи, поэтому у вас должны быть кухонные принадлежности, позволяющие готовить быстро и удобно, чтобы оставалось время на все остальное. На Kaup24 и Hansapost вы найдете все необходимое для идеальной студенческой кухни и дома. Изучите предложения и получите все самое необходимое по выгодным ценам!
Чайник для быстрого приготовления пасты и утреннего кофе
Чайник - один из самых необходимых и практичных предметов в нашей стремительной жизни. Он быстро нагревает воду, чтобы вы могли ускорить процесс приготовления сухих продуктов или сварить бодрящий утренний кофе. Кипячение воды в кастрюле может занять довольно много времени, особенно если у вас дома нет индукционной плиты, которая быстро нагревается. Поэтому вам поможет чайник, который вскипятит воду за считанные минуты.
Кастрюли и сковородки для приготовления и разогрева пищи
Конечно, без кастрюль и сковородок не обойтись. Неплохо иметь на кухне кастрюлю, достаточно большую, чтобы в ней можно было сварить сухие продукты и разогреть банку супа. То же самое касается и сковородок: одна универсальная сковорода для жарки овощей и мяса, а также для повторного разогрева лазаньи, приготовленной накануне вечером.
Все это при условии, что в квартире есть кухня с плитой, духовкой и, конечно, вытяжкой. Вытяжка необходима на любой кухне, но особенно на той, которая имеет открытую планировку и соединена с гостиной. Качественные вытяжки удалят запахи пищи и очистят воздух на кухне.
Основная посуда и столовые приборы
Проверьте, есть ли у вас два набора тарелок для вторых блюд, десертных и суповых тарелок. Как минимум две кружки, стакан для питья и столовые приборы, такие как ножи, вилки, ложки и лопатки для сковородки. Мы рекомендуем приобрести как минимум два набора, потому что если у вас не было времени помыть посуду, в шкафу найдется другая посуда, которую можно использовать. Если вы любите принимать гостей, вам следует запастись большим количеством посуды.
Микроволновая печь для быстрого разогрева пищи
Один из хороших советов по экономии времени на приготовление пищи - делать большую порцию еды. Вы можете разогреть ее позже и съесть на следующий день. Однако разогревать еду проще, если у вас есть микроволновая печь, которая может подогреть приготовленные накануне макароны, суп или мясо всего за несколько минут.
Микроволновая печь - настолько удобный кухонный прибор, что к нему можно пристраститься. Используйте ее для разогрева приготовленных дома блюд и не разогревайте в ней упакованные продукты. В готовых продуктах содержится меньше необходимых нам витаминов и минералов.
Другие принадлежности, которые следует рассмотреть
В предыдущих разделах мы выделили принадлежности, которые, по нашему мнению, являются обязательными на кухне каждого студента. Привычки в еде у людей разные, поэтому и предметы, необходимые на кухне, могут быть разными. Стоит подумать о том, какие еще вещи могут помочь ускорить процесс приготовления пищи, исходя из того, что вы любите готовить.
Если ваш любимый завтрак - хрустящий тост с авокадо, возможно, вам стоит приобрести печь-тостер, чтобы быстро приготовить кусочек хлеба. Если же ваше утро начинается со смузи, вам определенно понадобится блендер, чтобы измельчить лучшие ингредиенты и превратить их в восхитительный напиток. Тот, кто любит печь, также должен позаботиться о наличии сковороды или формы для выпечки пирогов, в которых он будет готовить свои сладкие лакомства.