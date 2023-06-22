Какая кухонная утварь необходима в студенческой квартире?

Чайник для быстрого приготовления пасты и утреннего кофе

Чайник - один из самых необходимых и практичных предметов в нашей стремительной жизни. Он быстро нагревает воду, чтобы вы могли ускорить процесс приготовления сухих продуктов или сварить бодрящий утренний кофе. Кипячение воды в кастрюле может занять довольно много времени, особенно если у вас дома нет индукционной плиты, которая быстро нагревается. Поэтому вам поможет чайник, который вскипятит воду за считанные минуты.

Кастрюли и сковородки для приготовления и разогрева пищи

Конечно, без кастрюль и сковородок не обойтись. Неплохо иметь на кухне кастрюлю, достаточно большую, чтобы в ней можно было сварить сухие продукты и разогреть банку супа. То же самое касается и сковородок: одна универсальная сковорода для жарки овощей и мяса, а также для повторного разогрева лазаньи, приготовленной накануне вечером.

Все это при условии, что в квартире есть кухня с плитой, духовкой и, конечно, вытяжкой. Вытяжка необходима на любой кухне, но особенно на той, которая имеет открытую планировку и соединена с гостиной. Качественные вытяжки удалят запахи пищи и очистят воздух на кухне.

Основная посуда и столовые приборы

Проверьте, есть ли у вас два набора тарелок для вторых блюд, десертных и суповых тарелок. Как минимум две кружки, стакан для питья и столовые приборы, такие как ножи, вилки, ложки и лопатки для сковородки. Мы рекомендуем приобрести как минимум два набора, потому что если у вас не было времени помыть посуду, в шкафу найдется другая посуда, которую можно использовать. Если вы любите принимать гостей, вам следует запастись большим количеством посуды.

Микроволновая печь для быстрого разогрева пищи

Один из хороших советов по экономии времени на приготовление пищи - делать большую порцию еды. Вы можете разогреть ее позже и съесть на следующий день. Однако разогревать еду проще, если у вас есть микроволновая печь, которая может подогреть приготовленные накануне макароны, суп или мясо всего за несколько минут.