Какой бойлер не требует обслуживания?

Что такое бойлер, не требующий обслуживания?

Читая описания различных бойлеров, вы можете заметить, что в некоторых моделях указано, что они не требуют обслуживания. Что это означает на самом деле? На самом деле не существует такого понятия, как бойлер без обслуживания, даже самый качественный бойлер необходимо время от времени обслуживать и чистить. Однако существуют различные типы приборов, которые требуют разной степени обслуживания. Более качественные бойлеры требуют обслуживания каждые 4-5 лет или около того, в то время как, например, бойлеры с погружным нагревателем нуждаются в обслуживании раз в год.

Даже так называемый необслуживаемый бойлер однажды покроется накипью, и его нужно будет чистить, чтобы он мог продолжать производить горячую воду энергоэффективным способом. Благодаря бойлеру баня тоже не останется без горячей воды. Поэтому первое, на что следует обратить внимание при замене бойлера, - это нагревательный элемент и его качество.

Как выбрать новый бойлер?

При выборе бойлера необходимо учитывать ряд моментов. Начните с того, каким должно быть устройство - электрическим или газовым. Затем вы можете рассмотреть различные размеры, модели и компоновку.

Бойлер должен быть достаточно большим, чтобы покрыть все бытовые потребности в горячей воде вашего дома. Здесь необходимо учитывать как количество членов семьи, так и их привычки. Есть ли в вашем доме ванна и как часто она используется? Сколько горячей воды уходит для других целей: мытья посуды и стирки вручную? И, наконец, необходимо учесть предпочтения в выборе горячей воды. Чтобы вы точно знали, какой бойлер выбрать: объемом 50 л, 100 л или большей емкости.