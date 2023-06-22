Криптомошенничество на 200 миллионов, наркобарон-альпинист, 1500 евро на выпускной и верный пес Сависаара. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Как скромный айтишник из России открыл в Эстонии бизнес по криптокредитованию и теперь должен клиентам больше 200 миллионов евро.
Правда ли ли успешный предприниматель, меценат и альпинист из Латвии занимался международной наркоторговлей? Две версии событий.
Прощай, „Изабелла“! Как украинские беженцы прощались с паромом, который больше года был для них домом
Исповедь Рекса, верного пса Эдгара Сависаара и последнего стража хутора Хундисильма.
1500 евро не предел! Сколько стоит выпускной у современных школьников?
Большое интервью с Артемием Троицким — о том, почему Эстония в Советском Союзе была настоящим рок-оазисом, когда в России было страшнее жить, почему рок всегда против войны и кто настоящий эстонский Элвис Пресли.
Купальные экипажи и дорогие дачи. Как 100 лет назад отдыхали в Нарва-Йыэсуу?
а также многое другое.
Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.