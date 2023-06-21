МНЕНИЕ | „Путин слишком долго его игнорировал“. Почему Алексей Навальный может умереть в тюрьме

Поздним вечером 17 января 2021 года рейс из Берлина с лидером российской оппозиции Алексеем Навальным и его супругой Юлией на борту приземлился в московском аэропорту Шереметьево. На паспортном контроле Навальных встретили четверо полицейских. После недолгой словесной перепалки стало ясно, что спорить не о чем — Алексей Навальный все равно будет задержан. Юлия поцеловала мужа на прощание и стерла следы помады с его щеки. Алексей Навальный исчез в коридорах аэропорта, чтобы снова появиться на импровизированном суде, а затем уже в тюрьме.