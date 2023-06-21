Мнение
21.06.2023, 14:06

МНЕНИЕ | „Путин слишком долго его игнорировал“. Почему Алексей Навальный может умереть в тюрьме

 
Хроника предсказанной смерти
Лев Кадик
журналист
Алексей Навальный ожидает начала судебного заседания
Алексей Навальный ожидает начала судебного заседания
ФОТО: EPA/Scanpix/LETA

Поздним вечером 17 января 2021 года рейс из Берлина с лидером российской оппозиции Алексеем Навальным и его супругой Юлией на борту приземлился в московском аэропорту Шереметьево. На паспортном контроле Навальных встретили четверо полицейских. После недолгой словесной перепалки стало ясно, что спорить не о чем — Алексей Навальный все равно будет задержан. Юлия поцеловала мужа на прощание и стерла следы помады с его щеки. Алексей Навальный исчез в коридорах аэропорта, чтобы снова появиться на импровизированном суде, а затем уже в тюрьме.

Меньше чем за полгода до этого Алексей Навальный едва избежал смерти после попытки отравления боевым отравляющим веществом „Новичок“. Он был доставлен в Германию в коме, чудесным образом выздоровел и вместе с журналистом-расследователем Христо Грозевым публично раскрыл путинский заговор, составленный с целью его убийства. Навальный даже разыграл одного из своих киллеров, представившись высоким начальством. Тот рассказал всю историю отравления — оказалось, ядом обработали трусы оппозиционера.

Алексея Навального многие считают лидером российской оппозиции. В колонии строгого режима, где он уже отбывает девятилетний срок, начался еще один судебный процесс против него. Навального обвиняют в создании „экстремистского сообщества“, участии в „экстремистской деятельности“, в призывах к „экстремизму“, „финансировании экстремизма“, в вовлечении несовершеннолетних в совершение „опасных действий“ и в „реабилитации нацизма“. По этому обвинению ему грозит 30 лет колонии. Навальному грозит еще и обвинение в терроризме, которые могут привести к пожизненному заключению.

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