МНЕНИЕ | „Путин слишком долго его игнорировал“. Почему Алексей Навальный может умереть в тюрьме
Поздним вечером 17 января 2021 года рейс из Берлина с лидером российской оппозиции Алексеем Навальным и его супругой Юлией на борту приземлился в московском аэропорту Шереметьево. На паспортном контроле Навальных встретили четверо полицейских. После недолгой словесной перепалки стало ясно, что спорить не о чем — Алексей Навальный все равно будет задержан. Юлия поцеловала мужа на прощание и стерла следы помады с его щеки. Алексей Навальный исчез в коридорах аэропорта, чтобы снова появиться на импровизированном суде, а затем уже в тюрьме.
Меньше чем за полгода до этого Алексей Навальный едва избежал смерти после попытки отравления боевым отравляющим веществом „Новичок“. Он был доставлен в Германию в коме, чудесным образом выздоровел и вместе с журналистом-расследователем Христо Грозевым публично раскрыл путинский заговор, составленный с целью его убийства. Навальный даже разыграл одного из своих киллеров, представившись высоким начальством. Тот рассказал всю историю отравления — оказалось, ядом обработали трусы оппозиционера.