МНЕНИЕ | Яанов день: съели вкусный шашлык? Выбросьте упаковку в правильный контейнер!

В случае пластиковых упаковок , по возможности, выбирайте товар, который вообще не упакован, который вы можете купить и поместить в собственную, или который упакован, например, в стеклянную или металлическую упаковку (их легче перерабатывать). Однако, если это невозможно, соберите пластиковую упаковку, независимо от материала, размера или формы, отдельно от остальных отходов и поместите ее в контейнер для смешанных упаковок. В упаковочный контейнер годятся все упаковки, включая коробки для мяса, полиэтиленовые пакеты, стаканчики для йогурта, бутылки из-под кетчупа, упаковки для сыра и колбасы, пакеты для специй и т. п.

В случае биоотходов , то есть испорченных продуктов и других пищевых отходов: если вы собираете пищевые отходы раздельно, помещая их в контейнер для биоотходов (контейнер коричневого цвета), то вы привносите очень большой вклад – это очень ценный ресурс, который можно использовать для успешного производства газа (автобусы Таллинна ездят на произведенном из кухонных отходов газу) и удобрений с помощью современных технологий. Завод EKT Ecobio в Маарду производит биометан из кухонных отходов. В контейнер для биоразлагаемых отходов можно собирать: хлебобулочные изделия, кофейную и чайную гущу, пищевые отходы, такие как мясные и рыбные отходы, овощи и фрукты (кожуру), хлеб, булку, полуфабрикаты, сыр, масло и маргарин и другие твердые пищевые отходы, например, использованные кухонные салфетки, бумажные фильтры, комнатные растения и срезанные цветы.

Однако если отходы все-таки возникают, важно знать, что отходы — это не мусор, а материал — в них содержатся ресурсы, которые можно использовать повторно. Однако перерабатывать можно только те отходы, которые были собраны раздельно.

Главное правило – создавать как можно меньше отходов: использовать многоразовые продукты, посуду, а также запасаться умеренным количеством еды, и лучше закупаться той едой, которая дольше остается свежей, которую, в случае того, если вы ее не съедите, можно заморозить или использовать в других блюдах.

Самый сложный вопрос: что делать с ведерком для шашлыка, дно которого залито маринадом, ужасно воняет и пачкается? Ответ прост – вылейте маринад в биоотходы, по возможности прополосните пустую упаковку, чтобы она не испачкала другие упаковки, и положите ее в контейнер для смешанной упаковки. Однако, если упаковка сильно грязная, выбросьте ее в бытовые отходы. Главное, чтобы пластиковая упаковка не попала в окружающую среду или в огонь, ведь исследования показали, что на разложение, например, одной пластиковой бутылки могут уйти десятки, даже сотни лет. Кроме того: при разложении или сжигании пластмассы выделяются вещества, опасные как для человека, так и для животных.

Из переработанного пластика изготавливаются различные предметы, такие как садовые столики, доски для террасы, цветочные горшки и другие строительные и интерьерные товары, а также новые упаковки или даже спортивная одежда.

Одноразовая посуда из различных пластиков, одноразовая посуда из картона или бумаги. Лучше всего не покупать одноразовые товары, поскольку они придают очень большую нагрузку на окружающую среду. Если вы все же пользуетесь одноразовой посудой, очистите ее от пищевых отходов (выбросьте пищевые отходы в контейнер для биоотходов) и поместите в контейнер для смешанной упаковки.

Бумажная и картонная упаковка: например, картонная обертка от мясной коробки, упаковки для хлопьев, картонных подносов для фруктов, а также упаковка для сливок и т. п. – такие отходы собирайте отдельно в контейнер для бумаги и картона. Бумажная и картонная упаковка пойдет на изготовление новых бумажных изделий.