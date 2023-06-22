Как выбрать кровать для себя и для детей?
Нам нужен сон, чтобы отдохнуть и зарядиться энергией на весь предстоящий день. Для качественного сна нам нужна комната с правильной температурой, темнота, удобная кровать и распорядок дня перед сном. Мы дадим вам несколько советов о том, как выбрать лучшую кровать для сна для вас и ваших детей. Расскажем о том, как выбирать детскую кроватку и почему континентальная кровать - это хороший выбор. Читайте дальше и все узнаете!
Что нужно учитывать при выборе кровати?
При выборе кровати, покупаете ли вы ее для себя или для ребенка, матрас - самое важное, на что следует обратить внимание. Материал, система пружин и размер имеют большое значение.
Размер кроватки зависит от возраста ребенка и может составлять от 120 до 140 см в ширину. В случае с маленькими детьми приобретается также выдвижная кроватка, чтобы максимально продлить срок ее службы. Более широкие кровати, начиная с 80 см, больше подходят для детей постарше, выбирайте широкую кроватку, если ваш ребенок любит потягиваться, а в детской достаточно места. Кроватка может быть классической и простой, или тематической с персонажем мультфильма. Из ассортимента Kaup24 и Hansapost вы можете выбрать кровать разных размеров и дизайна, чтобы создать идеальную детскую комнату, где ребенок будет играть днем и спать ночью.
Взрослые обычно предпочитают более широкие кровати, и кровати шириной 140 см являются самым популярным выбором. Особенно роскошным вариантом станет кровать шириной 200 см, которая отлично подходит для односпальной или двуспальной кровати. Если рассматривать кровати для взрослых более подробно, то континентальная кровать - это новый фаворит для многих. Континентальная кровать - хорошее решение, которое включает в себя как каркас кровати, так и уже встроенный матрас. Выбирая континентальную кровать, вам не придется покупать отдельный матрас. В таких кроватях обычно используются пружинные матрасы Bonell или Pocket. Часто эти две системы пружин сочетаются в разных слоях, чтобы обеспечить хорошую поддержку всего тела.
Преимуществом классических кроватей является более широкий выбор конструкций. Вы можете выбрать каркас кровати из дерева, металла и других материалов с различным дизайном. Существует также широкий выбор изголовий, от плетеных до мягких текстильных. Как и в случае с континентальной кроватью, вы можете выбрать кровать разных размеров, но вы должны убедиться, что выбранный матрас подходит к каркасу кровати.
Как выбрать лучший матрас?
Самая важная часть кровати - это матрас, и если вы решили выбрать классическую кровать, необходимо подобрать подходящее основание и наматрасник. Выбирая матрас для континентальной кровати, покупатель обычно может определиться с его жесткостью - мягкий он или более жесткий, а также приобрести необходимый наматрасник.
При выборе базового матраса учитывайте размер, материал и пружинистость. В широком смысле существует два типа матрасов: с системой Bonell и с Pocket. Многие знакомы с пружинным матрасом Bonell, это классический пружинный матрас или диван-кровать. В Pocket пружины упакованы в соединенные между собой, но отдельные тканевые мешочки, что делает матрас более прочным и стабильным. Матрасы могут быть изготовлены из латекса, шерсти, хлопка, поролона, пены с эффектом памяти и других материалов. Всегда выбирайте максимально натуральные материалы, так как они безопасны для кожи, воздухопроницаемы и долговечны. Разнообразные кровати, матрасы, а также все остальное для детской и спальни вы найдете на Kaup24 и Hansapost!