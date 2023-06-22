Как выбрать кровать для себя и для детей?

Что нужно учитывать при выборе кровати?

При выборе кровати, покупаете ли вы ее для себя или для ребенка, матрас - самое важное, на что следует обратить внимание. Материал, система пружин и размер имеют большое значение.

Размер кроватки зависит от возраста ребенка и может составлять от 120 до 140 см в ширину. В случае с маленькими детьми приобретается также выдвижная кроватка, чтобы максимально продлить срок ее службы. Более широкие кровати, начиная с 80 см, больше подходят для детей постарше, выбирайте широкую кроватку, если ваш ребенок любит потягиваться, а в детской достаточно места. Кроватка может быть классической и простой, или тематической с персонажем мультфильма. Из ассортимента Kaup24 и Hansapost вы можете выбрать кровать разных размеров и дизайна, чтобы создать идеальную детскую комнату, где ребенок будет играть днем и спать ночью.

Взрослые обычно предпочитают более широкие кровати, и кровати шириной 140 см являются самым популярным выбором. Особенно роскошным вариантом станет кровать шириной 200 см, которая отлично подходит для односпальной или двуспальной кровати. Если рассматривать кровати для взрослых более подробно, то континентальная кровать - это новый фаворит для многих. Континентальная кровать - хорошее решение, которое включает в себя как каркас кровати, так и уже встроенный матрас. Выбирая континентальную кровать, вам не придется покупать отдельный матрас. В таких кроватях обычно используются пружинные матрасы Bonell или Pocket. Часто эти две системы пружин сочетаются в разных слоях, чтобы обеспечить хорошую поддержку всего тела.

Преимуществом классических кроватей является более широкий выбор конструкций. Вы можете выбрать каркас кровати из дерева, металла и других материалов с различным дизайном. Существует также широкий выбор изголовий, от плетеных до мягких текстильных. Как и в случае с континентальной кроватью, вы можете выбрать кровать разных размеров, но вы должны убедиться, что выбранный матрас подходит к каркасу кровати.