МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: по милости коалиции воздух пока бесплатный

Тема финансов и налогов на сегодняшний день является весьма болезненной: решить связанные с ней проблемы не в состоянии в парламенте (поэтому и проходят внеочередные заседания по ночам), тем более – в правительстве, не говоря уже о министерствах. Быть в курсе и понимать суть планов коалиции означает лишиться сна и покоя. Остается радоваться простым вещам: например, тому, что налоги могли вырасти еще больше, но по великой милости коалиции не выросли. По крайней мере пока. Не забываем, что воздух до сих пор бесплатный, и не установлена подушная подать.

На фоне восторгов по поводу грамотной финансовой политики правительства, которая приведет к сбалансированному государственному бюджету, однако поставит под удар бюджеты семей, стоит помнить также о продолжающем расти евриборе. Из-за того, что ставка еврибор долгое время стремилась к нулю, но в последнее время подскочила, для многих жилье в кредит стало не просто дорогим, а сверхдорогим. Для большого количества семей, которые до этого неплохо справлялись с выплатами по жилищному кредиту, это означает, что теперь после оплаты кредита и счетов за коммунальные услуги денег оставаться практически не будет. А если цены на энергоносители осенью начнут снова расти, можно быть уверенным, что вообще ничего оставаться не будет. В результате стремительно вырастет доля проживающего в бедности работающего населения – не потому, что у них низкие доходы, а потому что расходы заоблачные.