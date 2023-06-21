МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: по милости коалиции воздух пока бесплатный(17)
Рассказы о том, как тяжко приходится сфере розничной торговли, примерно из той же оперы, что и жалобы на то, что банки ожидает крах, если для них введут дополнительные налоги. Людей такие разговоры просто злят. Ничего удивительного здесь нет, ведь сегодня мы радуемся, что показатели инфляции в последнее время начинаются уже на цифру „1“, а не на „2“.
Тема финансов и налогов на сегодняшний день является весьма болезненной: решить связанные с ней проблемы не в состоянии в парламенте (поэтому и проходят внеочередные заседания по ночам), тем более – в правительстве, не говоря уже о министерствах. Быть в курсе и понимать суть планов коалиции означает лишиться сна и покоя. Остается радоваться простым вещам: например, тому, что налоги могли вырасти еще больше, но по великой милости коалиции не выросли. По крайней мере пока. Не забываем, что воздух до сих пор бесплатный, и не установлена подушная подать.