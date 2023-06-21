Навка рассказала о состоянии Костомарова

„ Роман Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится [к протезированию]. Он сильный, и я верю в то, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь. Динамика положительная, пусть идет все, как идет“, — сказала Навка.

Ранее 20 июня источник „РИА Новости“ сообщил, что Костомаров планомерно восстанавливается без серьезных сбоев. „Роман чувствует себя нормально, он планомерно восстанавливается. Скоро должно начаться протезирование, никаких серьезных проблем нет. Многое из того, что пишут про него, не соответствует действительности“, — сказал собеседник агентства.



Костомарова госпитализировали 10 января с пневмонией. По словам главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, у фигуриста были минимальные шансы на выживание из-за тотального поражения легких, пишет РБК.



Сергей Царенко, директор лечебно-реабилитационного центра Минздрава, в феврале сообщил, что в лечении Костомарова были „вынужденные хирургические вмешательства“. Официальных подтверждений, что 46-летний фигурист перенес несколько операций по ампутации на кистях и стопах и два инсульта, не было.



8 мая Костомаров опубликовал первый пост после госпитализации. Фигурист сообщил, что впереди еще много трудностей, но он надеется с ними справиться „благодаря близким, родным и врачам“, которые вытащили его „с того света и по сей день работают“ с ним.



В начале июня источник ТАСС сообщил, что Костомаров пробудет в больнице как минимум до конца лета. По словам собеседника „РИА Новости“, до начала протезирования нужно подождать „еще примерно месяц-два“.



Вместе с Навкой Костомаров помимо Олимпиады-2006 выиграл два чемпионата мира и три чемпионата Европы.

