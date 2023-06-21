МНЕНИЕ | Кая Каллас ломает Рийгикогу „через колено“: однополое счастье и налоговое несчастье
Радость за людей, которые получили законное право на семейное счастье, омрачает то, как это было сделано. Правящая коалиция фактически заслонила этим законом скандал с ростом налогового бремени в стране, вызвав тем самым раздражение консервативной части общества, отмечает журналист Сергей Ковальченко.
Парламент Эстонии сумел окончательно принять закон об однополых браках. С 1 января 2024 года люди смогут заключить такой брак в любом ЗАГСе на территории страны. Также представители секс-меньшинств получили права усыновления детей. Эстония стала первой из трёх стран Балтии, которая приняла такое решение и первой такой страной на постсоветском пространстве. Радость за людей, которые получили законное право на семейное счастье, омрачает то, как это было сделано. Правящая коалиция фактически заслонила этим законом скандал с ростом налогового бремени в стране, вызвав тем самым раздражение консервативной части общества.