МНЕНИЕ | Кая Каллас ломает Рийгикогу „через колено“: однополое счастье и налоговое несчастье

Парламент Эстонии сумел окончательно принять закон об однополых браках. С 1 января 2024 года люди смогут заключить такой брак в любом ЗАГСе на территории страны. Также представители секс-меньшинств получили права усыновления детей. Эстония стала первой из трёх стран Балтии, которая приняла такое решение и первой такой страной на постсоветском пространстве. Радость за людей, которые получили законное право на семейное счастье, омрачает то, как это было сделано. Правящая коалиция фактически заслонила этим законом скандал с ростом налогового бремени в стране, вызвав тем самым раздражение консервативной части общества.

В истории с легализацией однополых браков Эстония опять стала первой среди своих соседей. В зону евро страна вошла 1 января 2011 года, раньше, чем Латвия и Литва, показав свои успехи в экономике и борьбе с инфляцией. Легализация отношений представителей секс-меньшинств – это безусловная демонстрация прогресса в жизни общества. Первая попытка формализовать однополые отношения в Эстонии была предпринята в 2006 году и тогда потерпела неудачу. С 1 января 2016 года вступил в силу закон, который позволял однополым парам заключать гражданские партнерства. Людям, живущим в гражданском браке, позволили решать имущественные и наследственные вопросы. Такие партнерства можно регистрировать у нотариуса.