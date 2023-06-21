МНЕНИЕ | Даниил Куракин: „Путин зациклился на теме ЛГБТ+. Возможно, он латентный гей“

Река Нарова поистине разделяет два мира. Особенно это отчетливо прослеживается, когда речь идет о правах человека. С западной стороны произошло эпохальное событие - мы станем 35-й страной в мире, где люди, вне зависимости от пола, смогут вступать в брачный союз, за что уже проголосовало большинство депутатов Рийгикогу. В это же время в России Путин поручает создать психиатрический институт по изучению ЛГБТ + персон.

Многие правозащитники отмечают, что это почва для введения конверсионной терапии - комплекса лженаучных насильственных практик, которые якобы могут изменить ориентацию человека, что ООН приравнивает к пыткам. В это же время российская Госдума приняла инициированный Володиным законопроект о запрете смены пола, что ставит под угрозу жизнь трансгендерных людей, которые виноваты лишь в том, что родились не в своем теле. Это лишь несколько примеров нарушений прав человека в России, которых на самом деле огромное количество, что делает Россию бесправной ксенофобной диктатурой, однако почему Путин так зациклился именно на теме ЛГБТ+?