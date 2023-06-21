Мнение
21.06.2023, 07:50

МНЕНИЕ | Даниил Куракин: „Путин зациклился на теме ЛГБТ+. Возможно, он латентный гей“

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  • Хенну Пыллуаасу близка российская тюремная культура и понятия

  • Митрополит Евгений продолжает гомофобные посылы к своей пастве

Даниил Куракин
гражданский активист, НКО "Открытая Республика"
LGBT+ Baltic Pride 2023
LGBT+ Baltic Pride 2023
ФОТО: Delfi Meedia

Тюремная этика в отношении геев воспитала в людях ассоциацию, что ЛГБТ+ это не про права человека, отношения между людьми, счастье и любовь, а всегда про секс. А если нетрадиционные, с точки зрения консерваторов, формы секса приравниваются к извращению, то, доводя логическую цепочку до конца, для консервативного россиянина, ЛГБТ+ это всегда извращение. Заявивший подобное прямо на заседании Рийгикогу Хенн Пыллуаас, наверное, даже не представляет, насколько он близок к этой советско-российской тюремной культуре, пишет гражданский активист Даниил Куракин.

Река Нарова поистине разделяет два мира. Особенно это отчетливо прослеживается, когда речь идет о правах человека. С западной стороны произошло эпохальное событие - мы станем 35-й страной в мире, где люди, вне зависимости от пола, смогут вступать в брачный союз, за что уже проголосовало большинство депутатов Рийгикогу. В это же время в России Путин поручает создать психиатрический институт по изучению ЛГБТ+ персон.

Многие правозащитники отмечают, что это почва для введения конверсионной терапии - комплекса лженаучных насильственных практик, которые якобы могут изменить ориентацию человека, что ООН приравнивает к пыткам. В это же время российская Госдума приняла инициированный Володиным законопроект о запрете смены пола, что ставит под угрозу жизнь трансгендерных людей, которые виноваты лишь в том, что родились не в своем теле. Это лишь несколько примеров нарушений прав человека в России, которых на самом деле огромное количество, что делает Россию бесправной ксенофобной диктатурой, однако почему Путин так зациклился именно на теме ЛГБТ+?

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