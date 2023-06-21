МНЕНИЕ | Даниил Куракин: „Путин зациклился на теме ЛГБТ+. Возможно, он латентный гей“(1)
Хенну Пыллуаасу близка российская тюремная культура и понятия
Митрополит Евгений продолжает гомофобные посылы к своей пастве
Тюремная этика в отношении геев воспитала в людях ассоциацию, что ЛГБТ+ это не про права человека, отношения между людьми, счастье и любовь, а всегда про секс. А если нетрадиционные, с точки зрения консерваторов, формы секса приравниваются к извращению, то, доводя логическую цепочку до конца, для консервативного россиянина, ЛГБТ+ это всегда извращение. Заявивший подобное прямо на заседании Рийгикогу Хенн Пыллуаас, наверное, даже не представляет, насколько он близок к этой советско-российской тюремной культуре, пишет гражданский активист Даниил Куракин.
Река Нарова поистине разделяет два мира. Особенно это отчетливо прослеживается, когда речь идет о правах человека. С западной стороны произошло эпохальное событие - мы станем 35-й страной в мире, где люди, вне зависимости от пола, смогут вступать в брачный союз, за что уже проголосовало большинство депутатов Рийгикогу. В это же время в России Путин поручает создать психиатрический институт по изучению ЛГБТ+ персон.