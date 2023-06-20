Cтартапы, в том числе Wolt, раскритиковали миграционную политику нового правительства Финляндии

В своем совместном заявлении предприниматели из стартапов заявляют, что предложенные нововведения ослабят потенциал финской экономики.

По мнению бизнесменов, подобная политика может создать новый имидж Финляндии как страны с негативным отношением к иностранцам.

Стартап-компании предупреждают, что специалисты могут задуматься об отъезде из страны.

Заявление было подписано, например, компаниями Supercell и Wolt.