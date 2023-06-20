BBC News
20.06.2023, 09:00

Тревожная ночь в Украине: вокруг Киева было сбито около двадцати „шахедов“. Беспилотники долетели и до Львова

 
Беспилотник "Шахед". Иллюстративное фото.
Беспилотник "Шахед". Иллюстративное фото.
ФОТО: Aleksandr Gusev | Global Look Press

Глава Киевской городской военной администрации объявил, что этой ночью по ходу налета дронов вокруг столицы было уничтожено около двадцати воздушных целей, сообщает Русская служба Би-би-си.

„По обычной для массированных налетов тактике дроны заходили на столицу волнами с разных направлений. Воздушная тревога продолжалась больше трех часов. Силами и средствами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева были выявлены и уничтожены примерно два десятка вражеских целей“, - цитирует Сергея Попко телеграм-канал Киевской военной администрации.

Глава КГВА отметил, что это был второй налет дронов на Киев за июнь, первый произошел 18 дней назад.

Украинский генштаб в утренней сводке сообщает, что, по предварительной информации, этой ночью российская армия запустила по целям в Украине 30 беспилотников-камикадзе, и 28 из были уничтожены.

Кроме того, по информации генштаба, россияне выпустили 7 ракет из систем С-300 по городу Запорожье и его пригородам.

Информация о последствиях этого удара, как пишет генштаб, пока уточняется. Глава Запорожской областной администрации ночью писал, что люди, по предварительным данным, не пострадали.

Глава Львовской областной администрации извещает, что в Львове запущенный Россией беспилотник-камикадзе попал в некий объект критически важной инфраструктуры.

„Люди не пострадали. Был пожар. На месте работают все службы“, - пишет Максим Козицкий.

Напоминаем, что в условиях войны мы не можем оперативно проверять утверждения воюющих сторон.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии