Генсек НАТО объяснил, почему Киев пока не пригласят в альянс

„Сейчас самое важное, чтобы Украина выжила в Европе как независимая и суверенная страна. Если ей этого не удастся, то бессмысленно говорить о каком-либо ее членстве в НАТО“, - заявил в понедельник, 19 июня, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Центральной темой их встречи в Берлине была подготовка к саммиту НАТО, который состоится 11-12 июля в столице Литвы.

Помощь Украине будет продолжена

На саммите в Вильнюсе, рассказал Шольц на итоговой пресс-конференции, лидеры альянса будут обсуждать стратегию НАТО на фоне войны, которую Россия развязала и ведет против Украины.

При этом глава немецкого правительства, очевидно, не ожидает скорого ее завершения: „Мы должны настроиться на то, что агрессивная война России против Украины может длиться еще долго. Мы к этому готовимся и соответствующим образом выстраиваем нашу политику“. Одним из элементов этой политики является военная помощь Украине, которую Германия, заверил Шольц, будет оказывать до тех пор, пока в этом будет необходимость.

Небо и море - приоритеты НАТО

Что же касается приоритетов НАТО в обеспечении безопасности всего альянса, то Олаф Шольц тут назвал защиту критической инфраструктуры в Северном море, к числу которой он отнес проложенные по его дну кабели и трубопроводы, а также ветропарки.

Второе направление - наращивание усилий европейских партнеров НАТО по созданию единого противовоздушного щита European Sky Shield. „Мы должны инвестировать в европейскую систему ПВО, - указал Шольц, - мы объединяем усилия европейских стран с тем, чтобы совместными усилиями укрепить защиту от баллистических и крылатых ракет, а также от дронов“.