Идите в баню! Природовед рассказал, как заготавливать веники для сауны

В этом году RMK тоже не остался в стороне от банной темы, поскольку и сама деревянная баня и дрова для неё и веники и много ещё чего банного, конечно же, связано с лесом. И в канун праздников RMK предлагает всем любителям бани и сауны отправиться в лес за вениками, вооружившись знаниями и советами знатоков под девизом „Банный веник из государственного леса!“. В субботу, 17 июня, в десяти местах по всей Эстонии пройдут специальные мастерские по обучению вязанию самых настоящих банных веников!

О вениках сегодня и поговорим, поскольку приближается время их заготовок на следующий банный сезон. В старые годы любые мероприятия привязывали к религиозным праздникам и обычно веники заготовляли через две-три недели после Троицы. А в Эстонии начинали делать веники незадолго перед Ивановым днём или сразу после него и заканчивали заготовки к середине июля.

Но надо понимать, что в природе никогда не существует точного расписания, в том числе, например, для сбора урожая на полях или ягод и грибов в лесу – ведь лето может случиться дождливым или засушливым, тёплым или прохладным, а от этого во многом зависят и сроки созревания различных растений.

Это также относится и к готовности берёзового листа к тому, чтобы стать частью банного веника, поэтому точных сроков здесь не существует, но всё же можно ориентироваться на вторую половину июня, в любом случае веник должен получиться – главное, чтобы не пропустить тот момент, когда лист уже успеет хорошо закрепиться на ветке, но ещё не сильно загрубеет, а сами ветки будут ещё достаточно гибкими. В разные годы и погоды эти сроки могут отличаться на одну-две недели.

Где можно заготавливать веники?