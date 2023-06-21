Природоведение
21.06.2023, 19:45

Идите в баню! Природовед рассказал, как заготавливать веники для сауны

 
Олег Цымбаревич
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ФОТО: Oleg Tsymbarevich

Приближается один из главных народных праздников в Эстонии – Яани пяев или Иванов день. Вечером этого дня будут гореть костры, раздаваться песни, в ночи будут искать цветок папоротника или ещё что-нибудь поинтереснее, а также непременно будут топить бани. А в этот раз внимание к ним особенное, так как 2023 год объявлен в Эстонии годом сауны и бани.

В этом году RMK тоже не остался в стороне от банной темы, поскольку и сама деревянная баня и дрова для неё и веники и много ещё чего банного, конечно же, связано с лесом. И в канун праздников RMK предлагает всем любителям бани и сауны отправиться в лес за вениками, вооружившись знаниями и советами знатоков под девизом „Банный веник из государственного леса!“. В субботу, 17 июня, в десяти местах по всей Эстонии пройдут специальные мастерские по обучению вязанию самых настоящих банных веников!

О вениках сегодня и поговорим, поскольку приближается время их заготовок на следующий банный сезон. В старые годы любые мероприятия привязывали к религиозным праздникам и обычно веники заготовляли через две-три недели после Троицы. А в Эстонии начинали делать веники незадолго перед Ивановым днём или сразу после него и заканчивали заготовки к середине июля.

Но надо понимать, что в природе никогда не существует точного расписания, в том числе, например, для сбора урожая на полях или ягод и грибов в лесу – ведь лето может случиться дождливым или засушливым, тёплым или прохладным, а от этого во многом зависят и сроки созревания различных растений.

Это также относится и к готовности берёзового листа к тому, чтобы стать частью банного веника, поэтому точных сроков здесь не существует, но всё же можно ориентироваться на вторую половину июня, в любом случае веник должен получиться – главное, чтобы не пропустить тот момент, когда лист уже успеет хорошо закрепиться на ветке, но ещё не сильно загрубеет, а сами ветки будут ещё достаточно гибкими. В разные годы и погоды эти сроки могут отличаться на одну-две недели.

Берёза – одно из любимых деревьев в народе – греет и душу и тело: дрова из берёзы жаркие, веники ароматные и сок её утолит жажду весной

Где можно заготавливать веники?

В государственных лесах, где ведёт хозяйственную деятельность RMK, для личных нужд и в ограниченных количествах разрешается сбор грибов и ягод, орехов и декоративных веток, лекарственных и декоративных растений, но при этом сборщики должны постараться не нарушать интересы владельца леса, не оставляя за собой заметных следов и не нарушая покоя лесных животных.

Как в случае с походами за рождественским ёлками, организуемыми RMK зимой, так и при заготовках берёзовых или других веников, ветки желательно срезать с деревьев в местах, где они не смогут вырасти большими – например, под электролиниями или в придорожных канавах.

Начинают заготавливать веники, когда молодой лист берёзы окрепнет достаточно, а узнать это можно, например, потянув за край листа. Тогда созревший лист скорее порвётся надвое, чем оторвётся от ветки.

Срезают ветки с молодых берёз высотой от двух до шести метров

В наших лесах чаще всего встречаются два виды берёзы – берёза повислая и берёза пушистая. Лучше всего для банных веников подходят ветви с повислой берёзы, листья которой более вытянутые и заострённые.

Самые подходящие ветки – боковые приросты с разветвлениями и большим количеством листьев, но для того, чтобы веник получился одновременно и пышным и плотным, при его вязании в ход могут пойти разные ветки.

Боковые и слегка разветвлённые ветви берёзы подходят для веников лучше всего

Сколько людей – столько и вкусов и мнений в любом мероприятии, в том числе, конечно, и в банном. И хотя мой стаж банщика давно уже перевалил за полусотню лет, я не претендую на звание эксперта в этом деле, а только делюсь своим банным опытом, который начал получать в детстве ещё от моего деда, а теперь передаю его и своим внукам.

И один из первых, запомнившихся мне на всю жизнь советов деда при вязании веников был таким: берёзовый лист очень хорошо дружит с листом чёрной смородины – всегда стоит добавит несколько веточек смородины в середину берёзового веника, и тогда аромат в парилке будет особенно душистым и сладким. Так что в моих вениках ветки чёрной смородины присутствуют всегда.

Всё что нужно для вязания веника – берёзовые ветки, секатор, а также льняная или джутовая бечёвка, неплохо также запастись ветками чёрной смородины

Для начала следует выбрать „скелет“-основу для будущего веника, а затем, подбирая ветку за веткой, будем создавать веерообразный „букет“, выравнивая между собой верхние края.

Основа веника

Постепенно веник будет приобретает форму и в процессе вязания станет видно, где ветки лежат не слишком плотно, где топорщатся лишние: всё всегда можно поправить – где-то доложить дополнительную ветку погуще, где-то отстричь секатором лишние, выбивающиеся в стороны из общего „букета“.

В завершение формируем ручку, удаляя лишние листья и обрезая секатором длинные концы так, чтобы веник удобно лежал в ладони.

Встряхиваем веник время от времени, чтобы понять, насколько он плотно сложен и удобно лежит в руке

Связываем покрепче ручку пеньковой или джутовой верёвкой, оставив один её конец подлиннее, чтобы после связать веник с другим – так будет удобно развешивать их на сушку. Когда веник высохнет, то перевязь уже не будет такой тугой, как вначале, и перед баней надо будет подтянуть её потуже либо обвязать дополнительным отрезком верёвки.

И вот, наконец, готовый результат. А когда будут связаны первые несколько веников, придёт опыт, и остальные будут получаться с каждым разом всё быстрее и красивее.

Веник готов!

Готовые веники развешивают в сухом и проветриваемом помещении, куда не попадают прямые солнечные лучи. Знатоки советуют не оставлять высушенные веники висеть на верёвке слишком долго, чтобы аромат и полезные вещества из листьев не улетучились.

В старые времена веники укладывали на хранение в стога сена или укрывали сеном на сеновалах, как делал, например, мой дед, но теперь такая возможность есть далеко не у всех, поэтому лучше сложить их в картонные коробки, перекладывая каждый слой бумагой.

Веники сохнут довольно быстро и через две-три недели, в зависимости от погоды, будут готовы к хранению

В любом деле, особенно мужском, всегда найдутся особые специалисты, которые знают множество разных секретов, а баня, конечно, входит в перечень главных мужских занятий, как, например, охота или рыбалка. И когда уже берёзовый веник покажется слишком обычным, можно попробовать что-то особенное, что советуют знатоки.

Почему бы и не прислушаться к таким советам и не выбрать для себя ещё один подходящий способ изготовления веника, максимально используя баню в оздоровительных целях, например, сделав его из веток ольхи, липы или лещины, или просто добавив в берёзовый веник веток разных деревьев или душистых трав. Ведь многие деревья и травы обладают разными целебными свойствами, и банный веник станет не только инструментом массажа, но вдобавок ещё и средством ароматерапии.

Например, пишут, что листья ольхи снимают головную боль и боли в костях, ветки лещины взбадривают организм и защищают от кожных заболеваний, а листья липы лечат от простуды воспаления и ревматизмы.

Мой дед всегда развешивал в предбаннике букеты лесных трав и цветов: душицы, зверобоя, мяты, таволги, полыни, иван-чая и других, а когда запаривал веник, вместе с ним укладывал в воду и несколько веточек из этих букетов, поддавая на камни ароматный и целебный настой.

Конечно, сегодня в любом банном или строительном магазине можно приобрести различные специальные ароматические смеси и масла для сауны, возможно, они даже покажутся более ароматными, чем эти простые настои из лесных трав, но, мне кажется, сравнение здесь неуместно – принесённые из леса цветы и травы выигрывает только одним тем, что они прямо из настоящего леса!

Современные фанаты бани придумывают и новые способы для ароматизации парилки, например, изготавливая своеобразные деревянные фитокороба, в которые укладывают букеты разных трав. Проходящий через них перегретый пар, получаемый с помощью металлических труб, уложенных под камнями на поверхности банной печки, насыщается ароматами трав и выходит оттуда, насыщая воздух парной эфирными маслами, и парильщики получают сеанс ароматерпии.

Я не удержался от соблазна и уже приступил к изготовлению такого хитроумного приспособления. Об опыте применения расскажу после испытаний.

Банный веник душу тешит да тело нежит

Желаю всем любителям бани лёгкого пара!

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