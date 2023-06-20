МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: „Главный враг российского оппозиционера не Путин, а другой оппозиционер и русский авось“

Кто на данный момент главный враг эмигрировавших из России „оппозиционеров“? Можно было бы подумать, что это Владимир Путин или ФСБ, которые творят в России произвол, но нет. Главный враг российского оппозиционера - это русская художница и писательница Катя Марголис, живущая в Италии. Естественно, эта хрупкая женщина не взрывала жилых домов в Буйнакске, Волгодонске и Москве, не убивала Бориса Немцова, Галину Старовойтову, Анну Политковскую и других персон, которые стали представлять опасность для путинского режима, Марголис не угрожала и не завоевывала сопредельные страны, отдавая приказы российской армии.

В глазах „оппозиционеров“, релоцировавшихся из России после 24 февраля 2022 года, она сделала нечто более худшее: к фотографиям, запечатлевшим страдающих российских эмигрантов, на которых они позируют с предметами, впопыхах привезенными с собой из Москвы или Санкт-Петербурга, Марголис добавила снимки украинских детей, которые были вывезены в Россию и которые потеряли свой дом и родителей из-за этой преступной войны. В глазах переселенцев из России добавление фотографий украинских детей к фотографии Миши Фишмана, держащего в бледных ладонях теннисную ракетку, или к фотографии Ильи Азара, любовно глядящего на свой синтезатор (Азар благодаря насмешкам над странами Балтии и российскими эмигрантами, приехавшими в предыдущих волнах - после Крыма, стал лидером мнений среди новоприбывших россиян и своего рода „моральным камертоном“) является более непростительным поступком, чем террористическая война России в Украине. Война, которая каждый день рушит судьбы и уносит жизни людей. С чувством такта у новых российских эмигрантов не задалось.