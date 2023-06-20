МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: „Главный враг российского оппозиционера не Путин, а другой оппозиционер и русский авось“(1)
Художница Катя Марголис, много лет проживающая в Венеции, не угрожает соседям и не взрывает многоквартирные дома, а наносит „смертельный удар“ по самому дорогому для новых российских эмигрантов — их самолюбию.
Кто на данный момент главный враг эмигрировавших из России „оппозиционеров“? Можно было бы подумать, что это Владимир Путин или ФСБ, которые творят в России произвол, но нет. Главный враг российского оппозиционера - это русская художница и писательница Катя Марголис, живущая в Италии. Естественно, эта хрупкая женщина не взрывала жилых домов в Буйнакске, Волгодонске и Москве, не убивала Бориса Немцова, Галину Старовойтову, Анну Политковскую и других персон, которые стали представлять опасность для путинского режима, Марголис не угрожала и не завоевывала сопредельные страны, отдавая приказы российской армии.