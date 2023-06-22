ФОТОГАЛЕРЕЯ | Каким видит Таллинн искусственный интеллект и заберет ли он работу у сотрудников музеев?

Кажется, что сейчас из каждого утюга говорят об искусственном интеллекте (ИИ). Сhatgpt, Midjourney и прочие слова заполонили инфо-пространство. Сразу появились списки профессий, которые ИИ заменит в ближайшем будущем. И тогда мы с Юлей логично задумались, а может ли он заменить гидов?

ИИ с его огромными возможностями может прокачать пешеходные экскурсии по городу. Представьте себе интерактивные аудиогиды, исторические факты и дополненную реальность, которые перенесут вас во времени. Это удобно, доступно и можно сделать на любом языке. Такого будущего заверните нам два!

Однако полностью заменить гидов искусственным интеллектом явно не получится. Он, конечно, мощный, но ему еще очень далеко до человека! ИИ должен стать нам помощником, но никак не гидозаменителем.

Почему? Что ж, есть несколько причин.

Эмоциональная связь: мы не ограничиваемся фактами и цифрами, а создаем эмоциональную связь с нашими гостями. Индивидуальный подход, страсть и энтузиазм=незабываемые впечатления. ИИ, которому не хватает эмоций, просто не сможет влюбить в город так, как это сделает гид.

Интуиция: гиды обладают замечательной способностью адаптировать свои рассказы, маршруты и опыт в зависимости от интересов, уровня знаний и потребностей наших гостей.

Местные фишечки: у ИИ явно недостаточно знаний про крутые места и он явно не раскроет секретов местных жителей. А мы можем это сделать!

Нам кажется, что будущее в балансе между использованием технологий и личной связью между людьми. А вы уже думали, как ИИ может помочь вам в работе?

Текст помогал писать ChatGPT, но он нам не понравилсяи мы его СИЛЬНО переписали.

Картинки рисовал Midjouney и DALL-E