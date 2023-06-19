ФОТО | Отт Тянак встретился в Кении с одним из самых быстрых в мире марафонцев

„Вчера у нас была возможность побывать в гостях у самой легенды - Элиуда Кипчоге“, — написал Тянак под фотографиями, размещенными в социальных сетях.

Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя провели небольшую тренировку с Кипчоге и посадили дерево.

„Спасибо, Элиуд, что принял нас. Это был вдохновляющий визит, и было здорово увидеть, что вы делаете для своей общины!“ — говорится в сообщении Тянака.

38-летний Кипчоге стал первым человеком, пробежавшим марафон менее чем за два часа. Осенью 2019 года он пробежал марафон в Вене за 1 час 59 минут 40,2 секунды.

Ралли Кения стартует в этот четверг.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.