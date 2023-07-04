Тайный бизнес в Эстонии: как европейские автомобили класса люкс попадают к российской элите

Почти полтора года — именно столько длится захватническая война России в Украине — стали для крошечной эстонской логистической компании ACF Export Import OÜ очень успешными.

По данным Налогового департамента, с начала войны оборот компании составил не менее 12 миллионов евро, что в три раза больше, чем за такой же период времени до российского вторжения.

За успехом логистического бизнеса стоит решение его владельца кардинально изменить направление деятельности. Согласно информации торговой базы данных ImportGenius, до начала войны и весной 2022 года компания экспортировала товары в Россию, но в основном перевозила через восточную границу саженцы и цветочные луковицы.

Сейчас транспортная компания торгует автомобилями класса люкс и запчастями к ним. Другими словами, она отправляет в Россию товары, которые попадать туда не должны.