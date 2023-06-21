Нападение чаек на утят закончилось благополучно благодаря спасателям

В пятницу в 12:05 спасатели получили вызов на улицу Таллинна в Курессааре в волости Сааремаа, где утиная семья попала в опасную ситуацию.

По словам звонившего, утята, когда на них напали чайки, спрыгнули с крыши.

Когда спасатели прибыли на место, утка с четырьмя утятами сидела под автомобилем. Спасатели поймали утиное семейство и доставили его к морю в порт Роомассааре.

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