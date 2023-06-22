Как выбрать водонепроницаемые ботинки и куртки для следующего приключения на природе?

При выборе походных ботинок внимательно посмотрите, из чего они сделаны. Используемый материал будет определять многое и покажет, насколько они устойчивы к погодным условиям и долговечны. Одни из самых популярных водонепроницаемых туристических ботинок сделаны из Gore-Tex, но есть и другие подобные материалы.

Но не только материал имеет значение, подошва обуви также важна, так как она должна предотвращать чрезмерное скольжение. Поэтому ищите водонепроницаемые туристические ботинки с достаточно толстой и узорчатой подошвой, чтобы облегчить переход по мокрым камням.

В то же время, однако, походные ботинки должны оставаться дышащими и легкими, так как они могут вызвать дополнительный дискомфорт, не позволяя вам в полной мере насладиться природой. Водонепроницаемые походные ботинки - лучший выбор, с хорошим балансом между воздухопроницаемостью и водонепроницаемостью.