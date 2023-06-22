Недорогой ноутбук в качестве подарка к окончанию школы

Как найти недорогой ноутбук?

Что для вас значит хороший ноутбук? Это важный вопрос, чтобы вы могли определить бюджет, на котором будет основываться выбор. Поскольку доступность - понятие весьма относительное и может означать разные вещи для разных людей, не существует единственного недорогого ноутбука. Тем не менее, с помощью некоторых советов его можно выбрать. Мы собрали несколько рекомендаций, которых следует придерживаться при поиске подходящего компьютера для выпускника.

Первая рекомендация - определить, что для вас значит недорогой ноутбук. Установите для себя бюджет. Компьютеры могут стоить от €300 до €1 000. Модели с такой разницей в цене также будут иметь различные функции, которые могут быть необходимы или не нужны.

Во-вторых, нужно учитывать, что нужно выпускнику школы. Будет ли он изучать графический дизайн и видеомонтаж, станет школьным учителем или будет развивать свои навыки повара, парикмахера или электрика? Для видеомонтажа требуется мощный компьютер, и если ученик выберет именно это, то, скорее всего, придется раскошелиться. Но если это не по карману, купите графический планшет или новый телефон.

На нижнем конце ценовой шкалы доступный ноутбук для многих людей может стоить до 500 евро. Такие компьютеры подходят для обмена электронной почтой, письма и серфинга в Интернете. Если выпускнику он не нужен для редактирования изображений и видео, разработки компьютерных игр или чего-то еще, то недорогой ноутбук в классическом понимании может быть очень хорошим выбором.

Выбирайте недорогой ноутбук в соответствие со следующими показателями:

Операционная система: наиболее популярные варианты - Windows 10 или Mac OS X.

Размер экрана: наиболее распространенный выбор - 15,6'', но иногда предпочтение отдается компьютерам меньшего размера, которые легко положить в сумку. Популярные размеры экрана - 13'', 10'', 11''.

Разрешение экрана: важно для редактирования видео и фотографий. Основные используемые технологии: TN и IPS.