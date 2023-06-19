Спикер Госдумы РФ призвал уехавших россиян „включить голову“ и вернуться из-за „русофобской политики“ западных государств

Некоторые, написал Володин в телеграме, поняли, „что дом там, где семья, близкие, друзья, родной язык“, кто-то решил вернуться в комфорт, „признав, что мало государств могут предоставить такие условия для проживания, как в России“, а на кого-то „повлияла русофобская политика западных государств“.

Многие уехавшие столкнулись с отношением к себе как ко второму сорту. Когда уезжали, думали, что смогут тихо-спокойно отсидеться. Оказалось не так. Работу не дают. Детей травят в школах. Банкротят предприятия.

В качестве примера „русофобской политики“ Володин привел президента Чехии Петра Павела, сказавшего в интервью „Радио Свобода“, что спецслужбы должны „пристально“ следить за россиянами на Западе, и вспомнившего про интернирование японцев в США. Пресс-служба президента Чехии позднее разъяснила, что Павел не призывал интернировать россиян, а лишь имел в виду, что „ограничительные меры в отношении граждан враждебных стран не являются чем-то новым и применялись в прошлом, хотя и более жестко“.

Спикер Госдумы призвал россиян, покинувших страну, „включить голову“. „Сегодня есть возможность вернуться, завтра при той истерии, которая нагнетается в Западной Европе, может ее уже не быть“, — написал он. Почему граждане РФ могут в будущем лишиться возможности вернуться в Россию, Володин разъяснять не стал.

О том, что почти половина россиян, которые уехали из страны после объявления мобилизации, вернулись в Россию, в рамках Петербургского экономического форума заявил помощник президента России Максим Орешкин. „Уровень оптимизма населения — на рекордных максимумах. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно“, — сказал он.

Официальных данных о том, сколько россиян покинули страну после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года, а затем после объявления мобилизации в сентябре 2022 года, нет. Неофициальные источники заявляли о сотнях тысячах уехавших.



Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.



