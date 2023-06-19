МНЕНИЕ | Кто о чем, а Путин все о геях
Только конченный садист Путин мог приказать в Беслане стрелять из огнемётов по спортзалу, полному школьников; похищать и прятать в России детей из Украины и т.д., пишет социолог Игорь Эйдман.
Из новостей: „Путин поручил Минздраву изучать поведение ЛГБТ-персон в специально созданном институте“.
Не отпускает Путина болезненный интерес к этой теме. Так и манит его запретный, вернее запрещённый им самим плод. Давно известно - у кого что болит, тот о том и говорит. Кто о чём, а Путин всё про геев.
Несколько лет назад мне удалось прочитать, правда без права публикации, доклад одного американского психиатра на закрытой встрече экспертов, посвящённой ситуации в России (мой знакомый представлял там Германию).
Психиатр, опираясь на множестве путинских цитат, в том числе на тему ЛГБТ, секса, гендерных отношений, сделал вывод, что российский диктатор, вероятно, ещё подростком под влиянием гомофобной, сексистской среды вытеснил свою природную гомосексуальную ориентацию и, как бывает в таких случаях, стал садистическим невротиком, авторитарной личностью и агрессивным гомофобом.
Я бы ещё добавил про его садистическое отношение к детям. Только конченный садист мог приказать в Беслане стрелять из огнемётов по спортзалу, полному школьников; похищать и прятать в России детей из Украины и т.д.
Ниже цитаты из книги Карен Хорни „Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза“, описывающие поведение невротиков-садистов. Ничего не напоминает?
„Мстительность, которая часто просачивается подобно яду сквозь каждую ячейку садистской личности. Садист не только является мстительным, но и обязан им быть, потому что направляет свое неистовое презрение к самому себе вовне, т. е. на других. Поскольку его самодовольство мешает ему увидеть свою причастность к возникающим трудностям, то он должен почувствовать, что является именно тем, кого оскорбили и обманули; поскольку он не способен увидеть, что источник его отчаяния находится в нем самом, то он должен считать других ответственными за это состояние...
Садист боится, что другие начнут обращаться с ним так, как он обращается с ними или как намеревается обращаться. Осознанно эта тревога выражается не столько как страх, сколько как само собой разумеющееся мнение, что они „заключили бы с ним нечестную сделку“, если бы смогли, т. е. если бы он не препятствовал им, находясь в постоянном наступлении. Ему следует быть бдительным в предвидении и предупреждении любой возможной атаки настолько, чтобы быть практически защищенным от любого планируемого против него действия“.
А вот это описание из той же книги очень похоже на иррациональное садистическое влечение Путина к Украине.
„Индивид с садистскими наклонностями может обладать желанием порабощать других людей, в частности своего партнера. Его жертва должна стать рабом супермена, существом не только без желаний, чувств или собственной инициативы, но и вообще без всяких требований к своему господину...
Сохранение власти над жертвой вызывает у садиста гораздо больший интерес, чем его собственная жизнь. Он скорее откажется от своей карьеры, удовольствий или выгоды от встречи с другими, чем предоставит своему партнеру какую-либо независимость....
При садистской эксплуатации выгода также может приниматься во внимание, но она часто носит иллюзорный характер и явно не пропорциональна усилиям, потраченным на ее достижение. Для садиста эксплуатация становится по праву разновидностью страсти. Единственное, что принимается во внимание, - это переживание триумфа победы над другими...“.