МНЕНИЕ | В Эстонии время новых финансовых пирамид?

В последнее время всё чаще приходится слышать о всевозможных мошеннических схемах, жертвами которых становятся русскоязычные неэстонцы. Конечно, люди с родным эстонским языком на них тоже порой попадаются, но до пребывающих в русскоязычном медиапространстве лиц всевозможные предупреждения со стороны полиции и иных официальных лиц доходят, к сожалению, хуже, отмечает публицист Дмитрий Иванов.