МНЕНИЕ | В Эстонии время новых финансовых пирамид?(6)
В последнее время всё чаще приходится слышать о всевозможных мошеннических схемах, жертвами которых становятся русскоязычные неэстонцы. Конечно, люди с родным эстонским языком на них тоже порой попадаются, но до пребывающих в русскоязычном медиапространстве лиц всевозможные предупреждения со стороны полиции и иных официальных лиц доходят, к сожалению, хуже, отмечает публицист Дмитрий Иванов.
Наверное, почти каждый уже разговаривал с липовыми „сотрудниками службы безопасности банка“ или „представителями полиции“. Некоторых пытались „развести“ на „почтовых доставках“. Информация о подобных видах мошенничества вероятно уже дошла почти до всех жителей Эстонии (хоть некоторые и продолжают попадаться). Хорошим средством „отваживания“ тут оказался переход с мошенниками на эстонский язык.