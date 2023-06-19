Мнение
19.06.2023, 11:12

МНЕНИЕ | В Эстонии время новых финансовых пирамид?

 (6)
Русскоязычные жители становятся жертвами мошенников чаще других
Дмитрий Иванов
публицист
Иллюстративное изображение
Иллюстративное изображение
ФОТО: Delfi Meedia

В последнее время всё чаще приходится слышать о всевозможных мошеннических схемах, жертвами которых становятся русскоязычные неэстонцы. Конечно, люди с родным эстонским языком на них тоже порой попадаются, но до пребывающих в русскоязычном медиапространстве лиц всевозможные предупреждения со стороны полиции и иных официальных лиц доходят, к сожалению, хуже, отмечает публицист Дмитрий Иванов.

Наверное, почти каждый уже разговаривал с липовыми „сотрудниками службы безопасности банка“ или „представителями полиции“. Некоторых пытались „развести“ на „почтовых доставках“. Информация о подобных видах мошенничества вероятно уже дошла почти до всех жителей Эстонии (хоть некоторые и продолжают попадаться). Хорошим средством „отваживания“ тут оказался переход с мошенниками на эстонский язык.

Но есть и другие схемы, о которых немало писалось в эстоноязычной прессе, но почему-то мало в местной русскоязычной. Например, о всевозможных формах инвестирования в акции, криптовалюты, золото, другие драгоценные металлы и недвижимость. Притом инвестировать предлагают в т.ч. некоторые компании с эстонским участием.

Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии