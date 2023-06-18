ВИДЕО | Мама-пигалица переживает, как прогнать с дороги непослушных птенцов

Эрика Крууп из Вирумаа наблюдала за семейством птиц в День фотографии природы 15 июня.

„Недавно вылупившиеся птенцы выбежали на дорогу, и маме было трудно заставить их слушаться. Она звала и звала их, но это не очень-то помогало“, - описывает она поведение пигалицы.

Птенцы продолжали баловаться, несмотря на зов матери, а встревоженная родительница пыталась взять их под свое крыло и защитить. Фотограф наблюдала за птицами почти полчаса. К счастью, ничего плохого с птенцами не случилось.

Посмотрите видео, чтобы увидеть, как мать приглашает своих птенцов присоединиться к ней, и что делают птенцы, пока ее нет: