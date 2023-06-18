Звери
18.06.2023, 21:45

ВИДЕО | Мама-пигалица переживает, как прогнать с дороги непослушных птенцов

 (1)
Пигалица - она же чибис - и ее малыш
Пигалица - она же чибис - и ее малыш
ФОТО: Erika Kruup | Erakogu

В Ида-Вирумаа фотограф-любитель запечатлела самку чибиса, пытающуюся призвать к порядку стаю своих пушистых птенцов. Чибис, или пигалица (лат. Vanellus vanellus) — вид птиц семейства ржанковых.

Эрика Крууп из Вирумаа наблюдала за семейством птиц в День фотографии природы 15 июня.

„Недавно вылупившиеся птенцы выбежали на дорогу, и маме было трудно заставить их слушаться. Она звала и звала их, но это не очень-то помогало“, - описывает она поведение пигалицы.

Птенцы продолжали баловаться, несмотря на зов матери, а встревоженная родительница пыталась взять их под свое крыло и защитить. Фотограф наблюдала за птицами почти полчаса. К счастью, ничего плохого с птенцами не случилось.

Посмотрите видео, чтобы увидеть, как мать приглашает своих птенцов присоединиться к ней, и что делают птенцы, пока ее нет:

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии