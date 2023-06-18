18.06.2023, 21:45
ВИДЕО | Мама-пигалица переживает, как прогнать с дороги непослушных птенцов(1)
ФОТО: | Erakogu
В Ида-Вирумаа фотограф-любитель запечатлела самку чибиса, пытающуюся призвать к порядку стаю своих пушистых птенцов. Чибис, или пигалица (лат. Vanellus vanellus) — вид птиц семейства ржанковых.
Эрика Крууп из Вирумаа наблюдала за семейством птиц в День фотографии природы 15 июня.
„Недавно вылупившиеся птенцы выбежали на дорогу, и маме было трудно заставить их слушаться. Она звала и звала их, но это не очень-то помогало“, - описывает она поведение пигалицы.
Птенцы продолжали баловаться, несмотря на зов матери, а встревоженная родительница пыталась взять их под свое крыло и защитить. Фотограф наблюдала за птицами почти полчаса. К счастью, ничего плохого с птенцами не случилось.