ВИДЕО | Это не Венеция, это Херсон

По словам Романа Грочко, гидроэлектростанция и нефтяной порт по-прежнему затоплены. Там, где вода отступила, саперные бригады работают над очисткой территории от взрывоопасных предметов.

В Херсонской области уровень воды упал до 0,68 метра, и спасатели продолжают ликвидировать последствия взрыва на Каховской ГЭС - откачивают воду из зданий, помогают пострадавшим, доставляют продукты и предметы первой необходимости, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Украинские власти утверждают, что наводнение отступает, но мусор и обломки, смытые Днепром, превратили одесское побережье Черного моря в „мусорную свалку и кладбище животных“.

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