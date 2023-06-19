За рубежом
19.06.2023, 09:20

RUSDELFI В УКРАИНЕ | Херсон после наводнения: слезы утраты и безнадежности, обстрелы продолжаются

 

Со слезами на глазах жители Херсона, пострадавшего от наводнения после разрушения Каховской ГЭС, осматривают свои дома, которые передавались из поколения в поколение. В настоящий момент вернуться жить в них нельзя. Более того, и в ближайшем будущем это кажется невозможном, так как все, что было построено и благоустроено, в течение всего одной недели превратилось в разруху, пишет наш корреспондент прямо с места событий.

При въезде в город мы видим множество разрушенных зданий и складов. В прошлом здесь кипела жизнь, поскольку город служил домом для многих и предоставлял множество рабочих мест.

Здесь находился морской торговый и речной порты, а также аэропорт. Город обладал железнодорожным, речным и автовокзалами, обеспечивая различные виды транспорта для жителей и бизнеса. Однако сейчас видимая разруха свидетельствует о потере этой жизненной активности.

В вечернее время улицы практически пустые, уличное освещение не работает. Напоминает Харьков в апреле 2022 года, когда город ежедневно подвергался обстрелам. Именно такая ситуация сейчас в Херсоне. Но ситуация еще усугубляется тем, что на улицах много мусора и бродячих животных.

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