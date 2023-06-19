RUSDELFI В УКРАИНЕ | Херсон после наводнения: слезы утраты и безнадежности, обстрелы продолжаются

Со слезами на глазах жители Херсона, пострадавшего от наводнения после разрушения Каховской ГЭС, осматривают свои дома, которые передавались из поколения в поколение. В настоящий момент вернуться жить в них нельзя. Более того, и в ближайшем будущем это кажется невозможном, так как все, что было построено и благоустроено, в течение всего одной недели превратилось в разруху, пишет наш корреспондент прямо с места событий.