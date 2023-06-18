Провластный белорусский паралимпиец заявил, что Лукашенко лично одобрил вывоз украинских детей из Донбасса в Беларусь

В интервью Алексей Талай заявил, что, прежде чем везти детей с Донбасса в Беларусь, информация проверялась — в частности, он сам туда „съездил в разведку“, а потом заручился одобрением Лукашенко.

„Хотя мы и общественники, благотворители, но в это непростое время я должен был посоветоваться с главой государства. Это очень важно, ведь мы можем эмоционально воспринимать какие-то вещи. Получив согласие и поддержку главы государства, мы стали прорабатывать возможность отдыха детей Донбасса в Беларуси“, — заявил он.

Обвинения против Беларуси в депортации украинских детей

Напомним, детей с оккупированных территорий Украины привозят в Беларусь с 2016 года. Последнее время этим занимается и фонд паралимпийца и провластного активиста Алексея Талая.

27 апреля этого года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой признала насильственную депортацию украинских детей в Россию геноцидом, а Александра Лукашенко и правительство Беларуси — причастными к нему.

В МИД Беларуси уверяют, что временные приезды детей на оздоровление в Беларусь „происходят с соблюдением соответствующих правовых процедур, все дети въезжают и выезжают из Беларуси легально в сопровождении взрослых, имея на руках все необходимые документы“.

Тем временем в Народном антикризисном управлении заявили, что готовят документы на Лукашенко в Гаагский суд из-за вывоза детей из Украины.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в этой стране Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию и перемещение украинских детей.

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