В новых латвийских поездах используется российская разработка. Местные жители крайне обеспокоены

Латыши с нетерпением ждали выпуска новых пассажирских поездов. Однако теперь, когда ждать осталось совсем недолго, местные жители стали проявлять беспокойство.

Транспорт производит чешская Škoda Group, которая использует в новых пассажирских поездах разработанную в России систему контроля безопасности под названием „Блок“. По словам специалистов, функциональность этого устройства заключается в управлении и мониторинге поезда. „Нельзя исключать, что тот, кто знает слабые места той или иной разработки, в будущем сможет удаленно использовать ее в злонамеренных целях“, - рассказывают специалисты.