Укусил комар, очень чешется. С этим можно что-то сделать? Короткая и полезная инструкция

Не чешите

Понятно, что очень хочется. Но если чесать, то сначала будет приятно, а потом будет чесаться еще сильнее. Более того, из-за расчесов может даже развиться инфекция, которая сделает ощущения гораздо хуже.

Если вы все же чешете, то хотя бы подстригите ногти коротко, чтобы не сильно травмировать кожу.

Воспользуйтесь одним из средств против зуда (к сожалению, не очень хорошо изученных)

Если укусил комар и это место зудит, сначала промойте место укуса с мылом. Потом можно использовать одно из многих предлагаемых медицинскими организациями средств. Однако нужно понимать, что лучшие (хотя совсем не идеальные) доказательства эффективности есть только у одной группы веществ — некоторых антигистаминных препаратов второго поколения. Речь идет о препаратах, которые обычно используются при аллергии и не вызывают сонливости, в отличие от препаратов первого поколения. К антигистаминным средствам второго поколения, которые изучались при зуде от комариных укусов и показали эффективность, относятся цетиризин, левоцетиризин и рупатадин.

Их можно даже принимать заранее, если вы знаете, что будете покусаны. Список препаратов, которые использовались в исследованиях для такой цели, немного другой: цетиризин, лоратадин, фексофенадин и рупатадин.

Но эти средства помогут не всем. Поэтому, если зуд от комариного укуса по-прежнему невыносим, можно по очереди пробовать альтернативные методы и так найти идеально подходящий вам. Вот что рекомендуют различные медицинские организации и отдельные врачи и что вряд ли навредит, но в теории поможет:

холод (можно на 10 минут приложить пакет с замороженным горошком, обернутый в полотенце, а также полотенце, смоченное в холодной воде, или принять прохладный душ, но агрессивно вытирать себя потом полотенцем не стоит — это все равно что чесаться);

местное средство с ментолом (например, мазь);

тепло (есть даже специальные устройства, которые нагревают место укуса);