Укусил комар, очень чешется. С этим можно что-то сделать? Короткая и полезная инструкция(1)
Конечно, лучше не допускать комариных укусов и для этого пользоваться репеллентами. Особенно в странах, где комары распространяют опасные заболевания. Но если вы открыли наш материал — значит, эта рекомендация вам уже не помогла. Вот что необходимо делать, чтобы комариный укус не чесался, советует „Медуза“.
Не чешите
Понятно, что очень хочется. Но если чесать, то сначала будет приятно, а потом будет чесаться еще сильнее. Более того, из-за расчесов может даже развиться инфекция, которая сделает ощущения гораздо хуже.
Если вы все же чешете, то хотя бы подстригите ногти коротко, чтобы не сильно травмировать кожу.
Воспользуйтесь одним из средств против зуда (к сожалению, не очень хорошо изученных)
Если укусил комар и это место зудит, сначала промойте место укуса с мылом. Потом можно использовать одно из многих предлагаемых медицинскими организациями средств. Однако нужно понимать, что лучшие (хотя совсем не идеальные) доказательства эффективности есть только у одной группы веществ — некоторых антигистаминных препаратов второго поколения. Речь идет о препаратах, которые обычно используются при аллергии и не вызывают сонливости, в отличие от препаратов первого поколения. К антигистаминным средствам второго поколения, которые изучались при зуде от комариных укусов и показали эффективность, относятся цетиризин, левоцетиризин и рупатадин.
Их можно даже принимать заранее, если вы знаете, что будете покусаны. Список препаратов, которые использовались в исследованиях для такой цели, немного другой: цетиризин, лоратадин, фексофенадин и рупатадин.
Но эти средства помогут не всем. Поэтому, если зуд от комариного укуса по-прежнему невыносим, можно по очереди пробовать альтернативные методы и так найти идеально подходящий вам. Вот что рекомендуют различные медицинские организации и отдельные врачи и что вряд ли навредит, но в теории поможет:
холод (можно на 10 минут приложить пакет с замороженным горошком, обернутый в полотенце, а также полотенце, смоченное в холодной воде, или принять прохладный душ, но агрессивно вытирать себя потом полотенцем не стоит — это все равно что чесаться);
местное средство с ментолом (например, мазь);
тепло (есть даже специальные устройства, которые нагревают место укуса);
глюкокортикоидные местные средства (например, крем с гидрокортизоном; если концентрация действующего вещества низкая, то такое средство будет даже безрецептурным);
лосьон с каламином;
местные анестетики (например, спреи и кремы с прамоксином или лидокаином) — но использовать их регулярно не рекомендуется, потому что под воздействием солнца это может привести к аллергической реакции;
пищевая сода, смешанная с водой (можно смыть через 10 минут);
местные антигистаминные средства (но их нельзя использовать на большой площади и вместе с антигистаминными препаратами, которые принимаются внутрь).
Есть еще пара советов, которые, вероятно, помогут немного облегчить состояние:
не наносите на кожу средства с отдушкой;
носите свободную одежду из ткани, которая не будет раздражать кожу и поможет вам не перегреваться.
Если совсем плохо, обратитесь за медицинской помощью (иногда это нужно делать очень быстро)
Бывает, что после комариного укуса у человека остается не просто красная зудящая припухлость — через несколько часов отекает и краснеет значительная часть кожи, немного повышается температура и человек в принципе чувствует себя больным. Такое чаще случается у детей и у тех, кто оказался в другой стране и впервые столкнулся со слюной местных комаров. Это не опасно для жизни, и постепенно реакция становится более скромной.
Но если эти симптомы появились через несколько дней, то нужно обратиться к врачу, потому что дело может быть в бактериальной инфекции, при которой назначают антибиотики.
Редкие люди реагируют на комариные укусы так, что это угрожает жизни. У них развивается анафилаксия — быстрая аллергическая реакция, которая может сопровождаться отеком, снижением артериального давления и остановкой дыхания. Поэтому если человек задыхается, у него отекает лицо, по всему телу появляется зудящая сыпь, то это повод немедленно вызвать скорую и вколоть ему адреналин, если есть под рукой.
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