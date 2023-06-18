Литовский политик: надо было дать гражданство всем, кто живет в Латвии и Эстонии, теперь бы у них не было чувства „людей второго сорта“

Семья многолетнего литовского политика, диссидента, соавтора действующей Конституции Литвы Витяниса Андрюкайтиса была депортирована в 41-м году. Сам он родился в ссылке — в Якутии — за северным полярным кругом. Во времена СССР Андрюкайтис выступал за возрождение Литовского государства, а на заре независимости стал одним из лидеров национально-освободительного движения „Саюдис“. Позже он занимал разные политические посты в Литве и работал еврокомиссаром по вопросам здравоохранения.

Литва единственная из восстановивших независимость стран Балтии приняла „нулевое“ гражданство — дала его всем жившим в республике на тот момент, в том числе выходцам и переселенцам из других советских республик.

В интервью журналисту программы „Настоящее время. Балтия“ Денису Кишиневскому литовский политик говорит, что эта модель оправдала себя „на сто процентов“. „Я был одним из представителей „Саюдиса“, который на эту тему дискутировал с эстонцами и латышами. Нужно быть откровенным — там на решение проблемы влияла ситуация с диспропорцией российской диаспоры: в Эстонии особенно, чуть меньше — в Латвии. У нас процентно ситуация была совсем другой…“

По его мнению, если бы всем тогда дали гражданство, все бы стали истинными патриотами своей страны, потому что у них бы не было чувства „людей второго сорта“… „Это очень тонко. Я с детства чувствовал это, будучи спецдиссидентом, переселенцем, „фашистом“ и „врагом народа“, — вспоминает Андрюкайтис. — На своей шкуре (познал), как это чувствительно. И понимаю, как больно будет другим… Это трудно объяснить словами — ребята, о чем вы тут дискутируете?! Мой тезис был — гражданство дать всем. Это создаст основы гражданского общества — никаких апатридов“.

Если бы латыши и эстонцы последовали шагам литовцев, считает политик, сегодня ситуация была бы „гораздо сильнее в нашу пользу. Российская пропаганда не смогла бы так тонко играть на этих чувствах. Для каждого быть меньшинством — это очень сложно“.

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