Обеспокоенные родители: в аптеках почти нет детских антибиотиков!

В редакцию Maaleht обратилась обеспокоенная мать двоих детей Кадри, которая рассказала, что ей трудно найти в аптеке лекарства, необходимые ее детям для лечения вирусных заболеваний. В Департаменте лекарственных средств сообщили, что проблему нехватки антибиотиков планируется решить в течение лета.
„В аптеках постоянно ощущается нехватка необходимых для детей антибиотиков, говорят, что аптеки получают их отдельными партиями. И врач тоже сказал, что сейчас это большая проблема“, - переживает Кадри. Издание Maaleht обратилось в Департамент лекарственных средств, чтобы узнать, как долго продлится нехватка поставок. Судя по всему, ситуация с антибиотиками для детей была столь же плохой и минувшей зимой.