„Безудержный оптимизм и хвастовство“. Мнение экспертов о выступлении Путина на ПМЭФ-2023

Путин также рассказал о некоторых мерах поддержки бизнеса — продлил на год уменьшение штрафов за нарушение валютного законодательства и их отмену в случае „внешних недружественных действий“. Предложил амнистию для бизнеса по валютным нарушениям, которые они допустили в этот период. Сообщил, что правительство ускорило возмещение НДС — теперь это 8 дней, вместо 3 месяцев.

Дефицит федерального бюджета, по его словам, — „небольшой“, и связан с переносом расходов „влево“, а Россия слезает с нефтегазовой иглы. При этом Путин сообщил, что Россия обязана увеличивать расходы на оборону. Также он похвалился динамикой ненефтегазовых доходов, за январь — май они, по его словам, выросли на 9,1%, а в мае прирост составил 28%.

По его мнению, это доказывает рост ВВП в мае на 3,3%, а по итогам года он ждет даже не 1,2%, как в прогнозе Минэкономразвития, а около 2%. Далее президент перешел к исторически низкой инфляции 2,9% и безработице 3,3% — и к тому, что макроэкономическая стабильность стала конкурентным преимуществом России. Путин заявил, что из-за черты бедности в России в прошлом году вышли 1,7 млн человек, а в IV квартале 2022 года реальные располагаемые доходы граждан вернулись к росту.

Выступление Владимира Путин традиционно началось с цифр. „Второй квартал 2022 года стал самым трудным для отечественного бизнеса. <…> Сейчас можно уверенно сказать, что стратегия государства и бизнеса сработала“, — заявил он.

Форум проигнорировали не только западные, но и китайские, индийские и даже крупные российские бизнесмены. Журналистам иностранных и многих российских СМИ отказали в регистрации. В отсутствие иностранных спикеров форум окончательно превратился в трибуну для еще одного выступления Владимира Путина. Российский президент солировал 1 час 22 минуты, а после ответил на вопросы модератора мероприятия — политолога Дмитрия Саймса , по иронии судьбы — сына Дины Каминской , легендарного советского адвоката, защищавшей Буковского, Марченко, Литвинова. „Спектр“ с помощью экспертов разбирался , что сказал и о чем умолчал Путин в своем выступлении.

Тему войны и украинского контрнаступления он коснулся во второй части своего выступления, ответив на вопросы провластного политолога Дмитрия Саймса. Из того, что Путин не говорил ранее, можно отметить его угрозу наносить удары по территории стран НАТО . „„Леопарды“ уже горят, также будут гореть и F-16. Сомнений нет“, — заявил он. По его словам, если поставляемые Киеву самолеты будут размещаться на базах за границами Украины, РФ посмотрит, как и где их поражать. „У нас [ядерного] оружия больше, чем у стран НАТО. они это знают и склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им“, — также заявил Путин, назвав ядерное оружие „конкурентным преимуществом“ России.

Путин поручил повысить в два раза пороги крупного имущественного ущерба по ряду экономических уголовных статей, прежде всего в сфере авторских и смежных прав. „Мы будем укреплять наш суверенитет во всех областях. И мы, безусловно, открыты для равноправного партнерства со всеми странами, кто дорожит своими национальными интересами и готов сам определять свое будущее“, — этими словами Путин завершил свое выступление, в котором ни разу не упомянул Украину.

Дальше не сцене ПМЭФ Путин предложил закрепить в законе понятие „частичная занятость“ и призвал отказаться от проверок бизнеса, который не связан с причинением вреда человеку. По его словам, необходимо до конца года упростить переезд бизнеса в Россию и регистрацию в специальных административных районах, а также запустить механизм защиты граждан и юрлиц, которые владеют российскими компаниями через „зарубежные прослойки“.

Он также обратился перед президентскими выборами и к избирателям, сообщив, что с 2024 года минимальный размер оплаты труда будет повышен на 18,5%, а к 2030 году МРОТ в номинальном выражении может вырасти как минимум вдвое. Вдобавок к этому президент снова объявил о мерах соцподдержки: пособие для ребенка до 1,5 лет и единое детское пособие будут выплачивать независимо от того, увеличился доход семьи или нет.

Анализируя в разговоре со „Спектром“ выступление, кандидат экономических наук Николай Кульбака отмечает: у Путина складывается впечатление, что дела идут хорошо, только на основании тех данных, которые он получает.

Также экономист обращает внимание на то, что российский лидер лукавит и играет с цифрами в своих экономических сводках. „Он говорит про экономический рост. Но по сравнению с чем экономический рост, он не говорит. Дальше возникает вопрос. Если мы смотрим в рамках год к году, май к маю или апрель к апрелю, то скорее всего в 2023 году ситуация несколько лучше, чем она была в 2022 году. Это был как раз пик обвала, когда все было совершенно непонятно. Сравнивая с самым низом, наверное сейчас не так плохо“, — объясняет Кульбака. При этом, по словам эксперта, если мы посмотрим общую поквартальную динамику ВВП, то выяснится, что Россия еще не вышла на уровень 2021 года.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев высказался так о выступлении Путина: „Послушал выступление Путина на ПМЭФ — об экономическом росте, низкой инфляции и безработице, резком сокращении числа бедных, успехах в цифровизации и других инновациях, высокой защищенности собственности и благоприятном инвестиционном климате в целом — и мне очень захотелось жить в такой стране, о которой рассказал Владимир Владимирович“.

В разговоре со „Спектром“ политолог Аббас Галлямов говорит о том, что в риторике Путина изменился баланс оптимизма и реализма. По мнению политолога, Путин раньше пытался быть более реалистичным, а сейчас картина радикально изменилась в пользу позитива. „Он теперь уже врет отчаянно, что называется, не стесняясь, не маскируясь, а прямо отчаянно пытается поразить. Очевидно, он пытается произвести, использовать вот эту формулу Гитлера о том, что чем ужасней ложь, тем быстрее ей поверят“, — объясняет бывший спичрайтер Путина. При этом эксперт считает, что это стало единственной новостью, поскольку в остальном ничего нового не было озвучено.

У Путина сейчас наблюдается период оптимизма, когда он предлагает ещё немного подождать, „а мы потихонечку выкрутимся“.