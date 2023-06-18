Эстонский Экспресс
18.06.2023, 09:51

Победа автобусного короля. Государство будет компенсировать перевозчикам бесплатную перевозку детей и пожилых людей

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ПОБЕДА: Компания Lux Express, принадлежащая Хуго Осула (на фото), в прошлом году одержала победу в Европейском суде.
ПОБЕДА: Компания Lux Express, принадлежащая Хуго Осула (на фото), в прошлом году одержала победу в Европейском суде.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Государству придется тратить почти полмиллиона евро в год, чтобы покрыть расходы транспортных компаний на бесплатные билеты, пишет Eesti Ekspress.

Компания LuxExpress, принадлежащая автобусному королю Хуго Осула, в прошлом году одержала крупную победу в суде. Европейский суд постановил, что эстонское государство должно финансировать бесплатные поездки, предусмотренные законом.

Автобусные компании должны бесплатно перевозить детей дошкольного возраста и инвалидов - так гласит закон. Обязательство было, но денег на это не давали.

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