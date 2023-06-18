18.06.2023, 09:51
Победа автобусного короля. Государство будет компенсировать перевозчикам бесплатную перевозку детей и пожилых людей(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
Государству придется тратить почти полмиллиона евро в год, чтобы покрыть расходы транспортных компаний на бесплатные билеты, пишет Eesti Ekspress.
Компания LuxExpress, принадлежащая автобусному королю Хуго Осула, в прошлом году одержала крупную победу в суде. Европейский суд постановил, что эстонское государство должно финансировать бесплатные поездки, предусмотренные законом.