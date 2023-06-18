Победа автобусного короля. Государство будет компенсировать перевозчикам бесплатную перевозку детей и пожилых людей

Компания LuxExpress , принадлежащая автобус ному королю Хуго Осула , в прошлом году одержала крупную победу в суде. Европейский суд постановил, что эстонское государство должно финансировать бесплатные поездки, предусмотренные законом.

Автобусные компании должны бесплатно перевозить детей дошкольного возраста и инвалидов - так гласит закон. Обязательство было, но денег на это не давали.