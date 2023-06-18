Эстонская шпажистка, завоевавшая первую взрослую медаль в жизни: смешанные чувства

„Смешанные чувства. Я очень рада бронзе, но, конечно, хотелось большего“, — призналась Delfi шпажистка. 32-летняя Дифферт победила грузинку Тамилу Муридову со счетом 15:10 в первом раунде, во втором раунде подругу по сборной Эстонии Ирину Эмбрих 15:12, а в третьем раунде бельгийку Аубе Вандингенен 14:12.

Дифферт завоевала как минимум бронзовую медаль, победив в четвертьфинале француженку Мари-Флоранс Кандассами со счетом 15:8. В полуфинале Нелли Дифферт проиграла итальянке Мара Наваррия со счетом 10:15.

„До полуфинального счета 10:10 с Марой Наваррией весь турнир прошел отлично, я хорошо фехтовала. Ничего, чемпионат мира через месяц, посмотрим, что будет дальше“, — Дифферт уже смотрит в будущее.

В то же время Дифферт была полностью удовлетворена тем, что после долгой карьеры она наконец-то завоевала взрослую медаль. Она выиграла семь наград чемпионатов мира и чемпионатов Европы в разных возрастных группах.

„Если бы я осталась без медали во взрослой категории, наверное, это было бы несправедливо. Именно за эту медаль я должна была продолжать бороться и не могла закончить карьеру. Все препятствия, которые встречались на моем пути... Благодаря им я наконец-то получила медаль и надеюсь, что не последнюю. Я не собираюсь останавливаться до окончания парижской Олимпиады“, — добавила она.

Кристина Кууск заняла седьмое место, Ирина Эмбрих 17-е, Эрика Кирпу - 18-е. Всего в турнире участвовали 78 шпажисток.

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