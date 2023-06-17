Печальная реальность в связи с украинскими беженцами в Литве: появились неожиданные проблемы

Выяснились и другие проблемы, о которых в передаче на Žinių radijаs говорила представитель Госконтроля Раса Ракаускене, вице-министр социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас и канцлер Министерства образования, науки и спорта Юлюс Лукошюс.

Представитель Госконтроля Раса Ракаускене сказала: „Мы исследовали не только беженцев из Украины, которые получили временное убежище. Мы анализировали и процессы интеграции, применяемые к лицам, получившим убежище. В Литве беженцам предоставляют социальные услуги, услуги образования, здравоохранения, занятости.

Когда приехали военные беженцы, все ведомства сплотились и делали все возможное для оказания им помощи, но процесс интеграции принес бы намного больше пользы, если бы его лучше координировали, если бы лучше сотрудничали государственные, муниципальные и неправительственные организации. Как я упоминала, услуги предоставляют, но некоторые из них можно улучшить, особенно это касается образования и занятости“.

По ее словам, отчеты показали, что литовцы негативно относятся к беженцам из Беларуси, а что касается беженцев из Украины, тут ситуация иная. „Если сравнить с другими странами, то Литве, наверное, лучше всего удалось интегрировать украинцев на рынке труда. Приезжали специалисты из Израиля, оценивали услуги проживания, предоставляемые беженцам, и тут все было хорошо, люди даже брали украинцев в свои дома.

Ситуация с принятием украинцев в Литве, я думаю, была исключительной, думаю, это было примером, многие страны ЕС следили и учились этому“, — сказал вице-министр Шилинскас. Несмотря на эти положительные моменты, есть и недочеты. Госконтроль выяснил, что 55% беженцев, посещавших курсы литовского, сказали, что курсы не помогли их интеграции на рынке труда и в обществе.