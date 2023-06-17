За рубежом
17.06.2023, 18:55

СМИ: в Ленобласти задержан переплывший реку Нарву гражданин ЕС

 
ФОТО: Maaleht arhiiv | Delfi Meedia

Российские власти объявили о задержании гражданина Евросоюза, который на этой неделе вплавь по реке Нарва пробрался в Ленинградскую область, пишет rusERR.

Иностранец, точное гражданство которого не называется, был задержан российскими пограничниками во вторник. При себе у мужчины нашли 40 тысяч рублей (около 437 евро) и рюкзак с вещами, пишет портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия.

Задержанному грозит уголовная ответственность с наказанием до шести лет лишения свободы.

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