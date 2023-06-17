17.06.2023, 18:55
СМИ: в Ленобласти задержан переплывший реку Нарву гражданин ЕС
Иностранец, точное гражданство которого не называется, был задержан российскими пограничниками во вторник. При себе у мужчины нашли 40 тысяч рублей (около 437 евро) и рюкзак с вещами, пишет портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия.
Задержанному грозит уголовная ответственность с наказанием до шести лет лишения свободы.