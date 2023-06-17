Новое правительство Финляндии намерено ужесточить миграционную политику – вот семь главных изменений

Опубликованная сегодня правительственная программа подразумевает существенное ужесточение миграционной политики. Этот раздел занял целых десять страниц.

Цель нововведения – способствовать трудовой миграции и интеграции в финское общество, но при этом ограничить прибытие беженцев в Финляндию.

Нелегальное пребывание в стране может даже привести к тюремному заключению. Власти также изучают возможность депортировать нарушителей из Финляндии.

В правительственной программе содержится и пункт о том, что 5-10% иммигрантов должны быть интегрированы с помощью шведского языка.

Также прописаны специальные условия для приезда и интеграции украинцев.

Правительство обещает при введении новых правил принять во внимание Конституцию.

1. ВНЖ на основе работы истекает, если человек не сможет найти новое рабочее место после более чем трех месяцев. Также в обязанности работодателя теперь будет входить уведомление миграционной службы о прекращении трудовых отношений.

2. Лица, имеющие студенческий ВНЖ, не могут рассчитывать на минимальное прожиточное пособие (toimeentulotuki). Плата за обучение в финских учебных заведениях также будет пересмотрена.

3. Доступ к социальному обеспечению будет отличаться для постоянных жителей страны и иммигрантов. Цель нововведения заключается в том, чтобы постоянно проживающие в Финляндии имели право на полное социальное обеспечение, в то время как иммигранты получали бы ограниченное социальное обеспечение.

4. Квоту на беженцев сократят вдвое. Правительство планирует сократить число беженцев, которые прибывают в страну по квоте, до 500 человек в год. В этом году финская квота составляет 1050 человек.

5. Статус беженца будет предоставляться максимум на три года. После этого периода необходимость международной защиты должна быть пересмотрена.