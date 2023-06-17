Реальные предложения или красивые фото: зачем делегация стран Африки посещает Украину и Россию

В пятницу в Киев на встречу с Владимиром Зеленским приехали президенты ЮАР, Сенегала, Замбии и Коморских островов, председательствующих в Африканском союзе. Их также сопровождали представители менее высокого уровня от Египта, Уганды и Республики Конго (Браззавиль).

В субботу делегация отправится в Петербург, где проведет переговоры с Владимиром Путиным.

Многие эксперты считают, что в этом визите необычно всё.

Большинство стран Африки с самого начала вооруженного конфликта в Украине заняли либо нейтральную, либо пророссийскую позицию.

Когда в июне прошлого года президент Украины Зеленский обращался по видеосвязи к Африканскому союзу, лишь единицы стран-участниц были представлены высшим руководством, многие ограничилось дипломатами не самого высокого уровня, что, по мнению некоторых аналитиков, было сделано демонстративно.

Что же привело в Киев высоких африканских гостей более чем через год после начала войны, случайно ли их визит совпал с началом украинского контрнаступления и чего они ждут от встречи с Путиным?

Фокус на Рамапосе

Делегация, оправившаяся сейчас представлять континент, подобрана очень грамотно, отмечают эксперты. Она включает в себя представителей всех частей Африки и разных политических курсов - с откровенно пророссийскими ЮАР и Угандой, прозападными Замбией и Коморскими островами и нейтральными Египтом, Конго и Сенегалом.

Хотя главами делегации официально считаются представители ЮАР и Сенегала, де-факто инициатором визита и самой заинтересованной стороной является южноафриканский президент Сирил Рамапоса.

Именно он находится в поле повышенного внимания Вашингтона в связи с недавними обвинениями в адрес его правительства в поставках вооружений России.

Рамапоса отверг подобные заявления и потребовал извинений от США, но Белый дом ждет от Претории результатов официального расследования, на котором настоял.